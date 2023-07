Argento per la Cina, bronzo alle giapponesi. Italia solo nona. Cerruti: "Non una sconfitta ma una lezione"

L’Austria vince la medaglia d’oro nel duo libero femminile ai Mondiali di Fukuoka di nuoto artistico. Le gemelle Anna-Maria e Elrini-Marina Alexandri, prime nel preliminare, con il punteggio di 255.4583 hanno preceduto di appena 0.2103 punti la coppia cinese composta dalle gemelle Liuyi e Qianyi Wang, favorite alla vigilia. Bronzo al giappone con Moe Higa e Mashiro Yasunaga (249.5167). Nono posto per le azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (55.3832).

Cerruti: “Non una sconfitta ma una lezione”

“Abbiamo aggiunto tante difficoltà nel corso dell’anno dalla tappa del Canada in gennaio in coppa del mondo dove avevamo 29 ora abbiamo aumentato fino a 40. Abbiamo cambiato come ha detto Lucrezia il sesto e settimo elemento per provare a migliorarci rispetto alle semifinali, ma non l’abbiamo fatto bene e la prendiamo non come una sconfitta ma come una lezione; le nostre allenatrici erano contente e a occhio nudo ci avevano fatto i complimenti poi però i due base mark ci hanno penalizzato”. Così l’azzurra Linda Cerruti al termine della finale del duo libero chiusa con Lucrezia Ruggiero al nono posto.

Ruggiero: “Non è andata bene ma possiamo solo migliorare”

“Purtroppo è il bello e brutto di questo regolamento Già in semifinale avevamo preso penalità sul sesto e settimo elemento poi abbiamo tentato di cambiare variando i pezzi rispetto alla semifinale ma non è bastato. Ora cercheremo di capire dove saranno stati gli errori in vista dei prossimi appuntamenti importanti. Questa volta non è andata bene come nel tecnico siamo atleti possiamo solo che migliorare”. Così Lucrezia Ruggiero, nona in coppia con Linda Cerruti nelal finale del duo libero ai Mondiali di nuoto artistico a Fukuoka.

