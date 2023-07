Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dipingono due capolavori e si qualificano con il settimo e ottavo posto per la finale individuale dai 3 metri che apre le porte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Anche il sesto pomeriggio dei 20esimi Mondiali di Fukuoka regala emozioni quasi inaspettate per la perfetta Italtuffi di Oscar Bertone che ancora una volta mette i panni dello stratega, coadiuvato di Benedetta Molaioli e Lyubov Barsukova, e tra i due turni fa inserire nel programma dei suoi ragazzi il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (3.8 coefficente).

L’Italia mancava nella prova individuale olimpica dal trampolino da Rio 2016, quando Michele Benedetti fu eliminato in semifinale e Andrea Chiarabini si fermò ai preliminari.

Davanti a tutti c’è il cinese e campione uscente Zongyuan Wang con 546.25, seguito dal connazionale Daoyi Long con 495.80 e dal britannico ed ex piattaformista Daniel Goodfellow con 477.20. La finale è in programma giovedì alle 18.00 locali, anticipata alle 9.00 dalle eliminatorie e alle 15.30 dalle semifinali dai 3 metri femminili con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. L’emozione di Giovanni Tocci: “Mi viene da piangere, non ho parole e stento a crederci. Sognavo le Olimpiadi di Parigi e speravo di disputare una semifinale perfetta. Mi sono entrati tutti i tuffi come non mi capitava da tempo. E’ bellissimo per me, per la squadra, per la mia famiglia e per Lollo (Marsaglia, ndr). Domani c’è la finale che affronterò con la giusta serenità: sarà bellissima” E quella di Lorenzo Marsaglia. “Devo iniziare a prendere lezioni di francese. Me lo merito, se lo merita Giovanni che è come un fratello per me. E’ tutto l’anno che ci alleniamo pensando a questa gara ed oggi siamo stati bravissimi. Tanti hanno faticato soprattutto durante le lunghe eliminatorie; noi siamo stati perfetti. E’ una delle emozioni più intense della mia carriera“.

Pallanuoto: il Settebello travolge il Canada

Il Settebello travolge il Canada con un perentorio 24-6, secondo successo in scioltezza nel gruppo B, primato e quarti di finale ipotecati ai Mondiali di pallanuoto, in svolgimento a Fukuoka. Quaterne di Fondelli, Gonzalo Echenique (mvp) e Renzuto. Inizio devastante con 7-0 di parziale. Funziona l’attacco sostenuto da una difesa che blocca quasi l’80% dei tiri nordamericani. Ultimo match contro la Cina venerdì alle 10.30 italiane. Soddisfatto il commento del ct Sandro Campagna: “Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c’è stato. Il Canada non è un top team, ma ha caratteristiche simili a squadre pericolose che potremmo incontrare più avanti. Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra forza è stata limitare i loro tiri da fuori difendendo da squadra. Dopo la Cina avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose soprattutto in difesa e poi penseremo all’avversario del turno successivo. Se si vuole arrivare fino in fondo bisogna saper soffrire ed esser intelligenti ed avere capacità organizzative di gruppo”.

