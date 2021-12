Medaglie di bronzo per Quadarella negli 800 stile libero donne e per la 4x50 mista mixed

Italnuoto ancora protagonista ai campionati mondiali in vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. Matteo Rivolta è d’oro nei 100 farfalla. Il 30enne di Milano – tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Marco Pedoja e vice campione europeo nei 50 – vola in 48”87 (22”40); con lui sul podio, per un parterre de roi, il sudafricano Chad Le Clos argento in 49”04 e il funamobolo russo Andrei Minakov bronzo in 49”21. Simona Quadarella ha invece conquistato il bronzo negli 800 stile libero. La campionessa romana con il tempo di 8’07”99 arriva alle spalle della cinese Bingjie Li, medaglia d’oro in 8’02”90 e della russa Anastasiya Kirpichnikova argento in 8’06”44. Bronzo anche per la staffetta 4×50 mista mixed. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro con il tempo di 1’37”29 è arrivato alle spalle dell’Olanda e degli Stati Uniti. Per l’Italia sono ora 8 le medaglie in questa edizione dei Mondiali iridata (2 ori, tre argenti e tre bronzi).

Il successo ha sciolto Rivolta in genere restio a far trasparire emozioni: “Nella mia carriera ci sono stati momenti alti e bassi e forse quest’ultimi hanno avuto più la scia lunga. Si tratta di una vittoria carica di tanti significati e che mi ripaga dei sacrifici fatti e delle decisioni prese, soprattutto in quest’ ultimo periodo – sottolinea Matteo, prossimo alla laurea magistrale in Economia – Ancora devo realizzare bene quanto è accaduto questo pomeriggio e quindi faccio fatica a tirare fuori tutte le emozioni che ho dentro di me. E’ tutto bellissimo”. Rivolta riscrive la storia del nuoto italiano, conquistando la prima medaglia iridata nei 100 farfalla maschili, e diventando il sesto campione del mondo della storia italiana in vasca corta con Fabio Scozzoli (100 rana) e Ilaria Bianchi (100 farfalla) nel 2012, Gregorio Paltrinieri (1500) nel 2014, Federica Pellegrini (200 sl) nel 2016 e Alberto Razzetti (100 farfalla). L’Italia non aveva mai portato due atleti uomini alla medaglia d’oro nella stessa edizione del mondiale.

