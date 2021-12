Le immagini condivise sui social dalla Divina, che ieri ha vinto la sua ultima gara nel 200 stile libero

(LaPresse) Lacrime e commozione all’ultima gara di Federica Pellegrini nei ‘suoi’ 200 stile allo Stadio del Nuoto di Riccione, per gli Assoluti Invernali. Dopo la vittoria con il tempo di 1’54″95 e la passerella con le rivali di sempreun simpatico fuori programma: la ‘Divina’ si è tuffata in piscina insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, in camicia e pantaloni. “Me l’aveva promesso”, ha raccontato poi la campionessa veneta. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata