La prima medaglia è di Carraro, oro nei 100 rana. Quadarella d'argento negli 800 sl

La prima medaglia d’oro dell’Italia di nuoto a Kazan porta la firma di Martina Carraro, che si conferma campionessa europea di nuoto nei 100 rana col personale di 1’04″01 (30″25 e 33″76) avanti alla russa Evgeniia Chikunova (ancora sedicenne), e all’estone Eneli Jefimova (14 anni), seconde in ex aequo in 1’04″25. A mezzo secondo dal podio Arianna Castiglioni, argento uscente e qualificata col miglior tempo delle semifinali in 1’04″31, che si ferma al quinto posto. Per la 27enne ranista genovese, tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91 ed allenata da Cesare Casella – è la quarta medaglia individuale ai campionati europei in vasca corta dopo la tripletta a Glasgow 2019: oro nei 100, argento nei 50 e bronzo nei 200.

Show di Lamberti

Due finali e due argenti. Sei turni di gara e altrettanti miglioramenti. Il debuttante Michele Lamberti, figlio del campione del mondo Giorgio e della stileliberista Tanya Vannini, è la grande sorpresa della nouvelle vague del nuoto azzurro. Il bresciano, che proprio oggi compie 21 anni, si prende prima il podio dei 50 dorso e poi quello dei 100 farfalla riportando l’Italia a medaglia in entrambe le specialità dopo quattro anni. Nella finale a dorso timbra il record italiano di 22″65. Tanta velocità nella prima vasca e qualità nella seconda hanno consentito all’atleta di Fiamme Gialle e Gam Team di tenere testa al russo Kliment Kolesnikov che vince con l’uscita dalla subacqua in 22″47, record dei campionati. “Devo ancora realizzare quello che mi è successo in questi giorni, perché sono cambiate e avvenute tantissime cose. Questa medaglia, con il record italiano ancora abbassato, è veramente incredibile, inaspettata. Ho ricevuto tante chiamate, numerosi messaggi e altrettanto attestati d’affetto nelle ultime ore, che mi hanno riempito di gioia. Sono emozionantissimo – spiega Lamberti – Un argento europeo ha un valore assoluto. So che per me adesso cambierà molto, forse moltissimo, ma è anche bello che sia così. Non voglio fermami; voglio crescere e migliorare ancora. So bene che il mio cognome è importante per questo sport e per me è un onore averlo”, aveva dichiarato al passaggio in zona mista.

L’Italia del nuoto ha conquistato anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Gli Azzurri Michele Lamberti, Nicolo’ Martinenghi, Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi hanno anche stabilito il nuovo record del Mondo con il tempo di 1’30″14. Medaglia d’argento alla Russia, bronzo per l’Olanda.

Quadarella d’argento

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d’argento negli 800 sl donne ai campionati europei di nuoto in vasca corta in programma a Kazan, in Russia. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 8’10”54, preceduta dalla russa Anastasiya Kirpichnikova. Terza la tedesca Isabel Gose (8’10”60). Quinto posto per Martina Rita Caramignoli (8’14″36).

