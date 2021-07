Martinenghi: "Ho sempre sognato gli ultimi 15 metri", Malagò: "Due medaglie pesantissime, staffetta leggendaria". Bacosi argento nello skeet

L’Italia si aggiudica la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3’10″11, nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti e bronzo all’Australia.

Nicolò Martinenghi si aggiudica la la medaglia di bronzo nella finale dei 100 rana ai Giochi di Tokyo. L’azzurro chiude in 58″33. Oro al britannico Adam Peaty in 57″37, argento all’olandese Arno Kamminga in 58″00. “Questa medaglia è una cascata di emozioni. L’ho cercata e l’ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Non so cosa dire”. Così ai microfoni Rai l’azzurro Nicolo’ Martinenghi dopo la medaglia di bronzo vinta nei 100 rana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Le parole di Malagò

“Due medaglie pesantissime. Se quella di Nicolò Martinenghi potevamo in qualche modo aspettarcela quella d’argento della 4×100 stile libero è leggendaria. I ragazzi sono stati bravissimi tutti e cinque, anche Santo Condorelli che ha dato il suo contributo in batteria. La lucidità e la forza con cui sono rimasti sempre lì è impressionante. Complimenti a tutti loro e alla Fin”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intercettato all’Acquatic Centre di Tokyo commenta a caldo l’argento della staffetta 4×100 stile libero e il bronzo di Niccolò Martinenghi nei 100 rana.