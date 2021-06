Il presidente racconta la delusione in Canada e ripercorre la sua carriera

Il prseidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli da atleta ha preso parte a due edizioni delle Olimpiadi: Monaco 1972 e Montreal 1976. Nei Giochi in Canada, insieme a Marcello Guarducci, Roberto Pangaro e Paolo Revelli, fu protagonista di una vicenda sfortunata e controversa. Gli azzurri conquistarono la finale della 4×200 ma l’iscrizione alla 4×100 stile libero fu cancellata senza motivo. Una grande delusione per Barelli, che sognava una medaglia ma sul sito On The Blue l’ex nuotatore ha ripercorso la sua carriera in vasca, che lo vide conquistare ben 20 titoli italiani in 3 diverse discipline (stile libero, misti e farfalla).

