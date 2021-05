Miressi è record italiano, centra l'obiettivo della finale

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero agli Europei di Nuoto in svolgimento a Budapest. L’azzurra ha nuotato in 8’20″23 precedendo le due russe Anastasia Kirpichnikova (+1″63) e Anna Egorova (+6″33). Quinta piazza per Martina Rita Caramignoli.

Alessandro Miressi ha dominato la semifinale dei 100 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest centrando la finale con il miglior tempo (47″53), nuovo record italiano. Out invece Lorenzo Zazzeri, sesto nella semifinale.

