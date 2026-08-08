MotoGp Silverstone 2026, Martin vince la sprint. Bezzecchi terzo

Jorge Martin detta legge nella sprint del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp, a Silverstone. Il leader del mondiale dopo aver conquistato la pole position ha vinto anche la gara corta del sabato precedendo l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e il compagno di box Marco Bezzecchi, in una tripletta per la scuderia di Noale. Quinta piazza per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. In grande difficoltà invece entrambe le Ducati ufficiali: Marc Marquez è crollato nei giri finali chiudendo al nono posto, nelle retrovie anche Pecco Bagnaia, 17° al traguardo dopo esser scattato dalla 16a casella.

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Martin: “Gara difficile, ripagato del lavoro svolto”

“Abbiamo lavorato tanto durante l’estate, finalmente tutto il lavoro svolto è stato ripagato. Sono molto felice, oggi è stata una prova incredibile, congratulazioni a tutto il team e anche a Marco (Bezzecchi, ndr), dopo quello che ha dovuto soffrire con l’ultimo infortunio è pazzesco sia salito di nuovo sul podio”, ha detto Martin al termine della sprint race. “E’ stata una gara difficile, ho cercato di andare il più veloce possibile e di gestire, alla fine non avevo più la gomma posteriore. Pensavo che Ogura mi avrebbe ripreso ma sono comunque riuscito a gestirle. Vincere un’altra sprint è fantastico e farlo dopo la pausa estiva lo è ancora di più“, ha aggiunto il 28enne di Madrid.

Bezzecchi: “Periodo difficile, importante tornare a divertirmi in moto”

“E’ stato un periodo difficile, è stato molto importante tornare a divertirmi sulla moto“, ha detto Bezzecchi dopo aver conquistato il terzo posto nella sprint. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, è difficile per me dire quello che sto provando in questo momento. Voglio solo dire un enorme grazie a tutto il team e a tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato duro. Sono molto felice”, ha affermato il 27enne di Rimini.

Ogura: “Gara dura, calo delle gomme incredibile”

“La partenza è stata buona ma comunque è stata una gara dura. Il modo in cui è calata la gomma posteriore è stato incredibile, non ero sicuro di poter concludere la gara“, ha commentato il pilota della Aprilia Trackhouse Ai Ogura. “Siamo riusciti a finirla e ad arrivare secondi. Abbiamo tanto lavoro da fare per domani, continuiamo così”.