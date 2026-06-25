Bagnaia all’Aprilia in MotoGP: è ufficiale

Pecco Bagnaia, dopo l’annuncio di ieri dell’addio alla Ducati, trova subito ‘casa’ all’Aprilia, al fianco del leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Inizia dunque a prendere forma la prossima stagione di MotoGp. Dopo Ducati, anche Aprilia chiude ufficialmente la sua line up per il futuro. Ufficiale infatti l’ingaggio di Pecco Bagnaia, che dalla prossima stagione formerà una coppia tutta italiana con Bezzecchi, già blindato da tempo col rinnovo di contatto, in risposta al duo spagnolo di Borgo Panigale Marquez-Acosta. Il due volte campione del mondo in top class ha firmato un contratto di 4 anni con la casa di Noale, valido fino al 2030. Una lunghezza inusuale in MotoGP, dove solitamente si chiudono accordi biennali. Bagnaia prenderà il posto di Jorge Martin (destinato alla Yamaha).

Il comunicato dell’Aprilia

“Il cielo è azzurro sopra Noale”, esulta in un comunicato stampa Aprilia Racing, annunciando l’approdo di Bagnaia e la formazione di una coppia tutta italiana con Bezzecchi: “L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte campione del mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc”.

Il primo commento dell’Ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, da comunicato Aprilia: “Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d’orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci”.