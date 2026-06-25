Influenza e vaccino: le novità nella Circolare del ministero

Nei giorni del grande caldo arriva la Circolare del ministero della Salute con le indicazioni chiave per la prossima stagione dell’influenza. Il vaccino, lo ricordiamo, è raccomandato dai 6 mesi. “Un elemento importante è l’abbassamento a 60 anni dell’età per la raccomandazione dei vaccini potenziati”, rileva il virologo Fabrizio Pregliasco. “Una scelta coerente con l’obiettivo di proteggere meglio una fascia di popolazione che, anche prima dei 65 anni, può presentare condizioni di fragilità o maggiore rischio clinico”, dice l’esperto a LaSalute di LaPresse.

I vaccini adiuvati e l’inizio della campagna contro l’influenza

“I vaccini adiuvati o ad alto dosaggio rappresentano infatti un’opportunità importante per migliorare la risposta immunitaria e ridurre il rischio di malattia severa, ospedalizzazione e complicanze”, spiega Pregliasco.

“La Circolare richiama inoltre la necessità di partire per tempo, già dall’inizio di ottobre, con campagne regionali ben organizzate, capaci di raggiungere attivamente le persone eleggibili. Non basta mettere a disposizione il vaccino: occorre costruire una vera rete di offerta, coinvolgendo Dipartimenti di Prevenzione, medici di medicina generale, pediatri, farmacie, strutture ospedaliere, Rsa, servizi territoriali e tutti i professionisti sanitari”, sottolinea il direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva Università di Milano.

Parlare chiaro contro la disinformazione

Negli anni la sensibilità dei cittadini si è un po’ attenuata. “Per aumentare le coperture vaccinali contro l’influenza serve una comunicazione chiara, semplice, basata sulle evidenze e capace di contrastare pregiudizi e disinformazione. La vaccinazione antinfluenzale deve essere presentata non solo come tutela individuale, ma come gesto di responsabilità verso le persone più fragili e verso la comunità”, raccomanda l’esperto.

La composizione dei nuovi vaccini contro l’influenza

Per la stagione 2026-2027 la Circolare recepisce la raccomandazione Oms per vaccini trivalenti, con aggiornamento dei ceppi rispetto alla stagione precedente. “In particolare vengono inserite nuove varianti antigeniche per entrambi i sottotipi A e per il ceppo B/Victoria”. Per i vaccini prodotti su uova embrionate la composizione raccomandata è:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus

A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus

B/Tokyo/EIS13-175/2025-like virus, lignaggio B/Victoria

Per i vaccini prodotti su colture cellulari, ricombinanti o ad acidi nucleici la composizione raccomandata è:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus

A/Darwin/1415/2025 (H3N2)-like virus

B/Pennsylvania/14/2025-like virus, lignaggio B/Victoria

“Resta escluso il lignaggio B/Yamagata, perché dal marzo 2020 non sono più stati riportati casi confermati riconducibili a questo virus. L’Oms ritiene quindi che non rappresenti più un rischio rilevante di sanità pubblica e che non sia più necessaria la protezione vaccinale specifica”, chiosa Pregliasco.