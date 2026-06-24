Home > Cronaca > Camaiore, spara e uccide moglie e figlio

Le vittime sono una donna di 50 anni e un ragazzo di 24 anni

Un uomo avrebbe sparato e ucciso la moglie di 50 anni e il figlio di 24. E’ successo nella loro abitazione a Vado, frazione di Camaiore, comune della Versilia in provincia di Lucca. Il presunto omicida, trovato sul tetto della casa da forze dell’ordine e soccorritori, si è poi consegnato agli agenti.

Una volta messa in sicurezza la zona, i sanitari hanno fatto ingresso nell’abitazione ma non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due vittime. Sul posto sono intervenuti, assieme a vigili del fuoco e carabinieri, un’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza della Misericordia Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio e l’elisoccorso Pegaso 3.