Roma, esplosione in un appartamento in via degli Orsini: un ferito

Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale: area chiusa e traffico bloccato nel centro storico

Un’esplosione si è verificata nella mattinata di oggi a Roma, in un appartamento situato in via degli Orsini, al civico 34, nel pieno centro storico della Capitale. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente risulterebbe ferita una persona.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie del Polizia Locale di Roma Capitale – I Gruppo Centro Storico – che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere la strada interessata per consentire le operazioni di soccorso.

Centro storico di Roma: traffico bloccato e viabilità modificata

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica, sono stati inviati ulteriori agenti della Polizia Locale, impegnati nella regolazione della viabilità nella zona colpita dall’esplosione.

È stata disposta anche la chiusura di via di Panico, a partire da via dei Coronari, per circoscrivere l’area dell’intervento e facilitare le operazioni di emergenza.

Vigili del Fuoco e forze dell’ordine sul posto

Oltre alla Polizia Locale, sul luogo dell’esplosione sono presenti i Vigili del Fuoco e altre forze di polizia, impegnate nelle verifiche strutturali e negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni sono ancora in corso e l’area resta interdetta al traffico e ai pedoni in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della persona ferita e sulle cause dell’esplosione.

Ipotesi esplosione causata da fuga di gas

Ci sarebbe una fuga di gas all’origine dell’esplosione di questa mattina in una casa del centro storico di Roma. Secondo alcuni testimoni il domestico, un uomo di origini filippine, è entrato in cucina dove, forse accendendo la luce o forse i fornelli, ha innescato senza saperlo l’esplosione. L’ambiente era saturo di gas a causa di una perdita e sulle cause della fuga i Vigili del Fuoco e la Polizia stanno svolgendo gli accertamenti necessari. L’uomo è al momento ricoverato con ustioni su buona parte del corpo all’ospedale Umberto I. “È rimasto immobile, neanche parlava più”, racconta un residente che lo ha visto negli attimi successivi all’esplosione.

Per accedere all’appartamento i Vigili del Fuoco hanno anche sfondato con gli appositi attrezzi il portone della palazzina sul lato Via dei Banchi Nuovi. Nell’appartamento era presente anche la padrona di casa, una signora conosciuta nel palazzo come la “baronessa”, che si trovava in un’altra stanza e non ha riportato conseguenze a parte il grosso spavento.