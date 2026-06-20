MotoGP, Gp Repubblica Ceca 2026: Bagnaia vince la Sprint

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto la gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 della MotoGP, sullo storico circuito di Brno. Il pilota della Ducati ha preceduto sul traguardo il giapponese Ai Ogura, su Aprilia Trackhouse, partito dalla pole position. Terzo posto per l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez. È caduto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre era in quinta posizione.

Ad approfittare della caduta di Bezzecchi tra gli altri il compagno di squadra Jorge Martin, giunto quinto alle spalle di Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46. Da segnalare anche il buon settimo posto di Enea Bastianini su Ktm, mentre Franco Morbidelli è 12° sull’altra Ducati VR46. Oltre a Bezzecchi, sono caduti tra gli altri anche lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm e Luca Marini su Honda.

Ottima prova per Bagnaia

Un redivivo Bagnaia è stato lesto in partenza a sorprendere il poleman Ogura, favorito dalla gomma morbida, il piemontese ha poi provato a prendere un po’ di vantaggio, che nel finale è riuscito a difendere dal disperato assalto del pilota giapponese dell’Aprilia. Marquez si è invece dovuto accontentare di una gara di retroguardia, portando a casa comunque un podio prezioso.

Nella classifica del Mondiale comanda sempre Bezzecchi con 180 punti, seguito da Martin con 165 e Di Giannantonio con 144. Domani è in programma la gara lunga.

Bagnaia: “Sono contento, gomma soft scelta giusta di Ducati”

“Per fortuna la decisione del team è stata corretta, non come in qualche gara fa. Sono molto contento, i primi due giri hanno deciso tutto. Ho spinto molto, mi sono creato un vantaggio e da lì ho potuto controllare. Il grip non era male, c’era un po’ di vibrazione e ho cercato di controllare Ai Ogura alla fine”. Così Pecco Bagnaia commenta la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca della MotoGp, a proposito della scelta di montare la gomma morbida. “Sono molto contento, stiamo lavorando tantissimo e speriamo domani di riuscire ad andare altrettanto bene”, ha aggiunto.

“Stiamo lavorando bene, i passi avanti a parte Balaton sono evidenti. Dobbiamo crederci e continuare su questa direzione”, ha dichiarato successivamente Bagnaia ai microfoni di Sky Sport il cui ultimo successo risale al Gran Premio di Motegi, in Giappone, nel 2025. “La vittoria è dedicata a mia moglie, che è a casa, e sa quanto sono difficili queste gare”, ha concluso Bagnaia.

Ogura: “Il mio problema è la gomma anteriore, ci riproverò domani”

Ai Ogura (AP Photo/Kittinun Rodsupan)

“La prestazione della gomma posteriore era buona, il limite era sull’anteriore. Pensavo di averne di più ma è andata così, domani ci riproveremo”. Lo ha detto il pilota giapponese Ai Ogura dopo il secondo posto con l’Aprilia Trackhouse nella gara Sprint del Gran Premio della Rep. Ceca, a Brno.

Marquez: “Contento del terzo posto, fatto ottimo lavoro”

Marc Marquez (Foto Alessandro La Rocca/ LaPresse)

“Sono contento del terzo posto, la Ducati ha fatto un gran lavoro scegliendo l’opzione corretta. Ora cerco di lavorare e di migliorare in vista della gara lunga di domani”. Così Marc Marquez commenta il terzo posto nella gara Sprint della Repubblica Ceca della MotoGp, a Brno, vinta dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia.