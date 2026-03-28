MotoGp, Gp Austin 2026: libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaro

E’ passata una settimana dal trionfo di Marco Bezzecchi nel Gp MotoGp Brasile 2026, che già si torna in pista per il Gp di Austin 2026. Oggi, sabato 28 marzo, terza tappa del motomondiale negli Usa, con le prove libere, le qualifiche e la gara sprint.

Bezzecchi insegue tris in Usa, per bookie Marc Marquez favorito

Sull’iconico Circuito delle Americhe, Marco Bezzecchi arriva con la carica giusta dopo aver vinto nelle prime due gare: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better il tris del riminese si gioca a quota 3,50. Il pilota dell’Aprilia, che contando le due vittorie nel finale della scorsa stagione è a quota quattro affermazioni di fila, se la dovrà vedere con Marc Marquez, che per i bookie parte favorito a 1,75. Se è vero che il campione del mondo in carica non è partito bene nel 2026 (foratura in Thailandia e quarto in Brasile dopo aver vinto la Sprint), è altrettanto vero che il COTA è casa sua: qua ci ha vinto sette volte, l’ultima nel 2021 con la Honda, e lo scorso anno ha sfiorato la doppietta Sprint-gara lunga, prima di scivolare proprio nella prova domenicale.

A insidiare Bezzecchi e Marquez ci sono altri due spagnoli, ovvero Pedro Acosta, ancora a caccia della sua prima vittoria nella classe regina, a quota 7,00, e Jorge Martin, che sta ritrovando la forma migliore dopo un 2025 da dimenticare e si attesta a 9,00. A quota 11,00, infine, Francesco Bagnaia, che a Austin aveva vinto proprio lo scorso anno. Quote simili anche in vista di qualifiche e Sprint, con Marc Marquez favorito rispettivamente a 1,85 e 1,80. Il primo rivale rimane Bezzecchi, che vede la seconda pole stagionale a 3,00 e a 2,75 il successo nella Sprint. Cambia, invece, lo scenario per quanto riguarda “l’intruso”: Acosta vede la pole a 7,00, stessa quota che viene assegnata a Martin per la vittoria nella Sprint.

La classifica piloti

1 Marco Bezzecchi Aprilia Factory Racing 56

Aprilia Factory Racing 56 2 Jorge Martin Aprilia Factory Racing 45

3 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 42

4 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 37

5 Marc Marquez Ducati Team 34

Ducati Team 34 6 Ai Ogura Trackhouse Racing 33

7 Raul Fernandez Trackhouse Racing 29

8 Alex Marquez Gresini Racing 13

9 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 13

10 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 12

11 Johann Zarco LCR Honda CASTROL 12

12 Luca Marini HRC Honda Team 11

HRC Honda Team 11 13 Francesco Bagnaia Ducati Team 10

14 Fermin Aldeguer Gresini Racing 8

15 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 6

16 Diogo Moreira LCR Honda CASTROL 6

17 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 5

18 Joan Mir HRC Honda Team 3

19 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP 3

20 Jack Miller Pramac Racing 0

21 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 0

Red Bull KTM Tech3 0 22 Toprak Razgatlioglu Pramac Racing 0

23 Michele Pirro Gresini Racing 0

MotoGp, Gp Austin 2026: il programma e gli orari

Alle 16.10 ora italiana in pista la terza sessione delle prove libere, quaranta minuti più tardi toccherà alle qualifiche. La gara sprint è invece fissata per le 21 italiane, con la gara lunga che si terrà domenica 29 marzo alle 22. Ecco il programma del weekend e dove vederlo in tv e in chiaro.

Sabato 28 marzo

Terza sessione libere (ore 16.10, Sky Sport)

Qualifiche (ore 16.50, Sky Sport e in chiaro su Tv8)

Gara sprint (ore 21, Sky Sport e in chiaro su Tv8)

Domenica 29 marzo