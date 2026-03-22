MotoGp, Bezzecchi trionfa in Brasile

Doppietta Aprilia e due italiani sul podio nel Gran premio del Brasile di MotoGp. Marco Bezzecchi domina e taglia il traguardo per primo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e a Fabio Di Giannantonio. Solo quarto il campione del mondo in carica Marc Marquez.

Bezzecchi: “Molto contento della vittoria, è stato weekend duro”

“Sono molto contento. È stato un weekend estremamente duro. Siamo partiti col piede sbagliato ed era difficile tenere alta la motivazione ma i ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso e anche io ho spinto me stesso oltre il limite. Alla fine abbiamo trovato il modo per rendere la moto fantastica“. Così Marco Bezzecchi dopo la vittoria. “Da stamattina mi sentivo meglio e pensavo di poter lottare. Dedico la vittoria a Roby (Roberto Lunadei, ex pilota morto nei giorni scorsi ndr). Era mio amico e sono felice di dedicargli questa vittoria”.

Martin: “Ho provato a vincere, ma Bezzecchi straordinario”

“Oggi mi è mancato qualcosa, è stato quasi perfetto”. Così Jorge Martin dopo il secondo posto al Gran premio del Brasile. “Marco – ha aggiunto – è stato straordinario anche se a un certo punto ho pensato di poterlo prendere. Ogni giro era diverso e ho sofferto un po’ alla fine. Ho provato a vincere ma era difficile recuperare Marco. Sono contento di aver chiuso un weekend solido”.

Di Giannantonio: “Ho spinto tanto, con M.Marquez grande battaglia”

“Ho spinto davvero tanto. L’Aprilia aveva qualcosa di più rispetto a noi ma la battaglia con Marc Marquez è stata super divertente”, ha dichiarato Di Giannantonio. “Marquez è stato aggressivo ma è normale su questo circuito che è molto stretto. Stavolta ce l’ho fatta a salire sul podio. Non ho vinto ma è stata una grande battaglia“, ha aggiunto.