Motogp, Marc Marquez vince sprint: secondo Di Giannantonio

Marc Marquez fa sua la sprint Race di Goiania in Brasile, alle sue spalle Fabio Di Giannatonio che era partito in pole position e ha guidato la sprint per ben 12 giri prima di essere superato dalla Ducati del campione del mondo. Alle loro spalle, Martin terzo e Bezzecchi quarto. In classifica, comanda ancora Acosta con 33 punti, seguito da Bezzecchi a 31 e da Martin a 25. Domani alle ore 19 la gara di MotoGp.

Marc Marquez: “Ho sentito crescita ma ancora non guido come vorrei”

“Vittoria importante, specialmente perché in Thailandia ho sofferto mentre qui ho sentito crescita, ma ancora non guido come vorrei. Continuiamo a spingere, lottando con Diggia e con Marco che sono veloci”. Lo dice Marc Marquez, commentando la vittoria nella gara sprint di MotoGp in Brasile.

Di Giannantonio: “Pagato due errori ma vicini a Marquez, vedremo in gara“

“Oggi c’erano condizioni diverse rispetto a stamattina, in due curve c’era meno grip. Nella stessa curva ho commesso due errori e ho rovinato la mia opportunità, ma siamo contentissimi, il secondo posto ci mette vicini a Marc Marquez e quindi vediamo domani come andrà la gara”. Lo dice il pilota della VR46 Fabio Di Giannantonio, al termine della gara sprint di MotoGp in Brasile dove ha raccolto un secondo posto alle spalle del campione del mondo Marc Marquez.