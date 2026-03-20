Home > Sport > MotoGP > MotoGp, Gp Brasile 2026: libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv e in chiaro

Lo spagnolo Pedro Acosta, su Ktm, ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp Brasile 2026 della MotoGp (secondo appuntamento del mondiale dopo il Gp Thailandia 2026) con 1’26″688, sul circuito di Goiania. Secondo tempo per l’australiano Jack Miller su Prima Pramac a +0.087 secondi. Terzo crono per Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale a +0.230, seguito dalla Ducati ufficiale di Marc Marquez quarto a +0.287. Quinto tempo per Franco Morbidelli su una Ducati del Team VR46 a +0.482, mentre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale è nono a +0.891. Fuori dai primi dieci anche Enea Bastianini su Ktm e Fabio Di Giannantonio sull’altra Ducati Vr46, rispettivamente 11° e 12°.

Libere, qualifiche, gara sprint e gara: orari e dove vederle in tv e in chiaro

Venerdì 20 marzo

19.15 Pre qualifiche MotoGP



Sabato 21 marzo

12.35 Moto3, prove libere 2

13.20 Moto2, prove libere 2

14.05 MotoGP, prove libere 2

14.45 MotoGP, qualifiche

16.45 Moto3, qualifiche

17.35 Moto2, qualifiche

18.55 MotoGP, Sprint



Domenica 22 marzo

14.35 MotoGP, Warm Up

16.00 Moto3, gara

17.15 Moto2, gara

19.00 MotoGP, gara



Il Gp del Brasile 2026, le gare e tutte le sessioni di prove si vedono in tv su Sky Sport MotoGP HD e Now Tv. In chiaro su Tv le qualifiche e la Sprint della MotoGP, in differita le della domenica, con la Moto Gp alle 21.30