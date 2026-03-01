MotoGp, Gp Thailandia 2026: trionfo Bezzecchi

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia 2026, sul circuito di Buriram, valido come prima tappa del Mondiale della MotoGp. Il pilota riminese, partito dalla pole, è rimasto al comando dall’inizio alla fine precedendo sul traguardo i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su una Aprilia del Trackhouse MotoGP Team. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez costretto al ritiro e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia soltanto nono.

Ai piedi del podio uno Jorge Martin in grande ripresa sulla seconda Aprilia ufficiale, lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ai Ogura su un’altra Aprilia del Trackhouse MotoGP Team. Per la casa di Noale sono quattro moto nelle prime cinque posizioni. Per trovare la prima Ducati bisogna aspettare la sesta posizione con Fabio Di Giannantonio su una moto del Team VR46, davanti alla seconda Ktm del sudafricano Brad Binder. In ottava posizione l’altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli, che proprio all’ultimo giro ha superato Bagnaia. Chiude la top ten Luca Marini su una Honda. Ritirati tutti e due i fratelli Marquez, oltra a Marc nel finale è costretto a fermarsi anche Alex sulla Ducati del Team Gresini. Per Bezzecchi è la settima vittoria in MotoGp e la prima in Thailandia. Per il riminese è anche la terza vittoria di fila, se si considerano gli ultimi due successi della passata stagione.

La classifica del Mondiale vede al comando Acosta su Ktm con 32 punti, davanti a Bezzecchi con 25 e a Fernandez con 23. Il campione in carica Marc Marquez è solo ottavo con 9 punti. Prossimo appuntamento con il Mondiale MotoGp nel weekend 20-22 marzo con il Gran Premio del Brasile.

Bezzecchi: “Moto perfetta, importante reagire dopo errore di ieri”

“Si ieri ho commesso un piccolo errore che ha avuto una grossa conseguenza, oggi era importante reagire. Il mio passo con le medie era buono, abbiamo lavorato molto bene tutto il weekend e sapevo di essere veloce se andavo davanti. Ho provato a fare una bella partenza, poi la moto era perfetta. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, voglio ringraziare tutti quelli che sono anche a casa”. Così il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi commenta la vittoria nel Gran Premio della Thailandia valido per il Mondiale della MotoGp.

“Sono molto soddisfatto, ho cercato di guidare il più pulito possibile perchè questa è una pista difficile per le gomme. È stato tutto un insieme di cosa che sono andate bene”, ha dichiarato successivamente Bezzecchi ai microfoni di Sky. Sulle quattro Aprilia nei primi cinque posti. “Sono stati molto bravi, in inverno ci hanno portato tante cose da provare, sono contento”, ha detto ancora Bezzecchi. “Rispetto a ieri sono partito un po’ più tranquillo, poi dopo le prime curve mi sono dimenticato di ieri”, ha concluso il pilota riminese.

Acosta: “Contento per il lavoro del team Ktm”

“Siamo contenti per il lavoro del team, siamo saliti sul podio spingendo tantissimo. Devo ringraziare tutti per come mi hanno supportato, abbiamo lavorato tanto e ringrazio tutti”. Così lo spagnolo Pedro Acosta, pilota Ktm, commenta il secondo posto nel Gran Prmeio della Thailandia valido per il Mondiale della MotoGp.

Fernandez: “Ho dato il massimo, team ha fatto lavoro fantastico”

“Oggi è stato difficile, ho cercato di dare il massimo. ma ad ogni modo abbiamo iniziato bene la stagione. Mi sentivo bene, ma non siamo riusciti a chiudere come volevo perché la gomma si è usurata troppo. Il team ha fatto un lavoro fantastico e dobbiamo continuare così”. Lo ha detto il pilota Aprilia Trackhouse Raul Fernandez dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio di Thailandia valido per il Mondiale della MotoGp.

Marquez: “È esplosa la gomma, anche soffrendo oggi ero da podio”

“La gomma è esplosa su un cordolo, oggi l’obiettivo era finire la gara ma è successo. Per fortuna non sono volato via”. Così Marc Marquez commenta ai microfoni di Sky Sport il ritiro nel Gran Premio di Thailandia per un problema alla gomma. “Oggi abbiamo sofferto, ma il secondo posto era possibile. Mi sentivo forte per andare alla fine per il terzo ma anche per il secondo posto. La strategia era di risparmiare fisico e gomme, per poi dare tutto negli ultimi dieci giri. Ma oggi non abbiamo avuto fortuna, perchè su quel podio ci saremo andati su 100 volte tra tutti i piloti e non è mai successo nulla”, ha aggiunto. Se stanno cambiando gli equilibri. “La sensazione è che pure soffrendo non ero lontano, ma a questa domanda si potrà rispondere dopo qualche gara. Ora fisicamente mi devo riprendere per lavorare in vista del Brasile”, ha concluso.

Bagnaia: “Livello Ducati non è questo, ho fatto fatica per tutto il weekend”

“Tra le Ducati sono quello che ha performato peggio, è stata abbastanza dura perché non riuscivo a spingere e sgommavo. Gli ultimi giri ho iniziato ad accusare davvero tanto il consumo”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia commenta il suo nono posto nel Gran Premio della Thailandia della MotoGp. “Marquez avrebbe fatto il podio e andava molto forte, poi è successo quello che è successo. Per quanto mi riguarda dopo i test pensavo di poter essere nei top tre, invece da inizio weekend ho sempre fatto fatica. Ci rimboccheremo le maniche per tornare davanti, è stata una gara a sé perché visti i test non penso che il livello della Ducati sia questo”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. “In Brasile sarà un circuito nuovo e sono convinto che la Ducati tornerà dove deve stare”, ha concluso.