MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi cade, ad Acosta la prima Sprint stagionale

Inizia subito con un colpo di scena, tanto spettacolo ed emozioni, la stagione della MotoGP con il Gp Thailandia 2026. Lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) conquista a sorpresa la Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima gara stagionale del Mondiale. Alle sue spalle il connazionale Marc Marquez su Ducati, costretto a cedere la prima posizione per un sorpasso azzardato all’ultimo giro. Terzo un altro spagnolo Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team). Marco Bezzecchi, partito dalla pole, è purtroppo caduto con la sua Aprilia quando era in testa alla gara. Prima vittoria in una Sprint per Acosta che è anche il pilota più giovane a conquistare un successo nella gara breve.

Marquez in testa al via, Bezzecchi cade

Una gara subito elettrizzante, con Marquez che supera Bezzecchi al via. Nei primi due giri tanto spettacolo e sorpassi tra Bezzecchi e Marquez, con Acosta sornione alle loro spalle. Tutto lascia pensare che sia una lotta tra il riminese e Marquez fino alla fine ma Bezzecchi cade al terzo giro in curva 8 e deve dire addio alle speranze di podio. “Alla fine è stato un piccolo errore, ma non direi per eccesso di confidenza. Ho provato a fare il massimo, erano 2-3 volte che ci sorpassavamo e volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio su Marquez. Appena ho toccato la linea della curva nove sono caduto. Ho provato a tenere su la moto, ma non ce l’ho fatta. Purtroppo, la pista oggi era un po’ balorda”, ha commentato a caldo Bezzecchi.

Il sorpasso nel finale e la penalizzazione per Marquez

Acosta ne approfitta per riavvicinarsi a Marquez. Il campione del Mondo in carica sembra poter controllare il giovane rivale, che invece all’ultimo giro è ancora lì a battagliare. I due si toccano in curva, con Acosta che va lungo. Marquez sembra volare verso la vittoria ma poco prima della bandiera a scacchi deve cedere la posizione al pilota KTM. “Le gare sono così e questi sorpassi regalano spettacolo ai fan. In questa MotoGP è difficile fermarti dietro a un altro pilota”, ha commentato Acosta dopo la gara. “”Il problema è che il mio sorpasso è stato molto al limite. Quando Acosta mi ha sorpassato, anch’io ho rischiato di andare fuori, ma sono riuscito a rallentare. E’ andata così, noi piloti dobbiamo saperci adattare al limite che ci impone la Race Direction, ora sappiamo che non si può fare. La nuova MotoGP è così”, ha detto sportivamente Marquez.

Bagnaia nono, Marini decimo

Ai piedi del podio si piazza a sorpresa il giapponese Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), davanti all’altra Aprilia Racing dell’ex campione del Mondo Jorge Martin apparso in ripresa. Sesto posto per il sudafricano Brad Binder sull’altra Ktm, seguito dalla prima Honda quella dello spagnolo Joan Mir. Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46, mentre risale fino alla nona posizione Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale. Il due volte campione del Mondo firma un buon recupero dalla 13/a casella di partenza. Chiude la top ten Luca Marini su Honda. Domani mattina alle 9 ora italiana è in programma la gara lunga, con Bezzecchi che scatterà dalla pole deciso a riscattare la delusione odierna.