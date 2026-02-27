MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi il più veloce nelle libere

Segnali incoraggianti da parte di Aprilia nel Gp Thailandia 2026 di MotoGp, primo appuntamento della stagione. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle libere del venerdì con il tempo di 1’28″526, precedendo di oltre quattro decimi (+0.421) la Ducati di Marc Marquez. Terza piazza per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, a 484 millesimi. Bene anche Jorge Martin, quinto con l’altra Aprilia ufficiale. Giornata complicata invece per Pecco Bagnaia: il pilota piemontese, solo 15° davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, sarà costretto a disputare domani il Q1 per provare ad accedere al Q2 che mette in palio la pole position.

Bezzecchi: “Moto migliorata, con Aprilia sto davvero bene”

“All’inizio la pioggia e il vento mi hanno un po’ condizionato, ma nel 2° time attack la moto è migliorata e anch’io: direi che posso essere soddisfatto”. Così il pilota dell’Aprilia Marco Bezzecchi commenta a Sky la prima giornata di prove in vista del Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Sulle gomme: “Faccio un po’ fatica con la soft all’ingresso, è un po’ più ballerina rispetto alla media. Ci lavoreremo”. Infine una battuta, giocando sul suo rinnovo con l’Aprilia, festeggiato in Malesia come una cerimonia di nozze. “Il ‘matrimonio’ con l’Aprilia mi ha dato una bella stabilità. Si sta davvero bene…”, ha concluso.

M. Marquez: “La Ducati non è la moto più veloce”

“Siamo lì tra i migliori 3-4 piloti, è dove dobbiamo essere. Quanto mi può impegnare l’Aprilia da 1 a 10? 10. Bezzecchi è il favorito per pole, Sprint e gara”. Così il pilota della Ducati Marc Marquez commenta il 2° tempo nelle Pre-quali di Buriram, in Thailandia. ” Dico la verità, noi proveremo a lottare per la prima fila e per il podio sia nella Sprint che nella gara lunga. E non sarà facile. L’anno scorso l’obiettivo era un altro perché ero io il più veloce, quest’anno per il momento no”, ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. “In FP1 non mi sentivo comodo sulla moto, non ero nella posizione giusta. Nelle FP2 mi sono sentito meglio ma non era il momento di prendere rischi con quelle 4 gocce, il campionato è lungo”, ha concluso.

Bagnaia: “In Q1 per colpa mia, troppa fretta”

“Non ho lavorato bene in quel frangente, è stata una giornata sicuramente complicata nel pomeriggio. Non sono riuscito a essere competitivo, avevamo qualche prova da fare ma con le condizioni che c’erano forse sarebbe stato meglio rimanere fermi. Secondo me non siamo mai riusciti ad azzeccare il momento giusto. Però è il primo giorno, abbiamo domani per tornare in Q2, provarci al 100%”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia commenta ai microfoni di Sky Sport il 15° posto nelle Pre-qualifche del Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Sensazioni contrastanti per il piemontese. “Stamattina abbastanza bene, anche se comunque vediamo un’Aprilia super veloce con Bezzecchi e al momento penso abbia un bel gap su tutti gli altri. Oggi pomeriggio, provando un setup un po’ diverso con piccole differenze – ha aggiunto – hanno inciso abbastanza e non riuscivo a essere competitivo. Vedendo pioggia e vento arrivare, abbiamo provato a fare il tempo quasi subito ma non ero nella condizione migliore a livello di setup. Errore mio a non essere riuscito a sfruttare bene la situazione”. Infine sulla giornata di domani. “Sarà molto intensa, come primo giorno di gara. Ci sarà da fare tanti giri e vedremo di sfruttarli bene”, ha concluso.

Ducati, partnership pluriennale con Madonna di Campiglio

“Poter annunciare una partnership tra due brand d’eccellenza italiani nel mondo è sempre motivo di orgoglio, un fiore all’occhiello di Ducati. Madonna di Campiglio è una location meravigliosa, dal punto di vista squisitamente naturalistico, ma anche un comprensorio sciistico con cui il Ducati Lenovo Team ha costruito, nel corso degli anni, un profondo rapporto di amicizia. Anche nel 2026 la presentazione della stagione MotoGp, insieme a Marc, Pecco, Claudio, Gigi, Davide e tutti i nostri partner si è tenuta ai piedi delle Dolomiti con una tre giorni di motori ma anche di territorio, divertimento e cordialità. Inoltre, siamo ancora più felici di poter annunciare oggi che la partnership con Madonna di Campiglio proseguirà nel corso di tutta la stagione in pista con un accordo pluriennale per portare questo brand in tutti i circuiti del mondo in sella alle Ducati Desmosedici Gp”. Lo ha detto Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati Corse. “Madonna di Campiglio ha ospitato il Ducati Lenovo Team in occasione della quarta edizione di ‘Campioni in pista’, un appuntamento che si è confermato di grande valore non solo sul piano mediatico, ma anche di grande coinvolgimento per il pubblico e i tifosi della casa di Borgo Panigale – ha aggiunto l’amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini -. L’evento ha contribuito a rafforzare relazioni consolidate e a crearne di nuove, nel segno della passione per lo sport e del forte legame con il territorio trentino. La località si è rivelata ancora una volta la cornice ideale per un evento capace di unire l’eccellenza italiana dell’innovazione, della tecnologia e del design, rappresentata da Ducati, con il fascino e l’identità della montagna trentina. Un contesto che ha favorito un dialogo positivo tra team, partner e numerosi rappresentanti dei media presenti. Un ringraziamento va all’amministratore delegato Ducati, Claudio Domenicali, e al suo staff, all’Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, ai partner coinvolti e ai campioni Francesco Bagnaia e Marc Márquez, ai quali va un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva”.