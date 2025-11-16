MotoGp, Gp Valencia 2025: vittoria Bezzecchi

Doppietta Aprilia nel Gp di Valencia 2025 della MotoGp, ultimo appuntamento del motomondiale. Marco Bezzecchi, in testa dall’inizio alla fine, ha trionfato davanti a Raul Fernandez. Completa il podio Fabio Di Giannantonio, che ha sorpassato Pedro Acosta al penultimo giro. Ritiro al primo giro per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Johann Zarco che è stato penalizzato con un long lap.

A tre giri dalla bandiera a scacchi del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo round del 2025, il podio e la vittoria erano tutt’altro che decisi. In testa, Bezzecchi (Aprilia Racing) stava cercando di rispondere al ritorno del compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team). Mentre poco più dietro, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) sentiva sul collo il fiato di un determinatissimo Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Sotto il mezzo secondo il divario tra i primi due, un paio di decimi a separare la coppia in lotta per il bronzo. Di Giannantonio ha superato Acosta durante il penultimo passaggio, mentre davanti il numero 72 è riuscito ad arginare lo rivale spagnolo. A Bezzecchi dunque la vittoria, per la seconda domenica consecutiva. Fernandez ha chiuso immediatamente alle sue spalle, con Di Giannantonio terzo.

I colpi di scena sono iniziati prima del via: mentre i piloti si stavano schierando sul rettilineo principale, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) è finito orizzontale a causa di un contatto con la parte posteriore della RC213V della wildcard Aleix Espargaro. Scattato dalla pitlane, l’italiano è partito ma si è presto ritirato con un infortunio a una mano. Spenti i semafori, il poleman Bezzecchi si è subito confermato in testa, seguito da Alex Marquez e Di Giannantonio. Dopo qualche curva, un’altra sorpresa con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) nella polvere della via di fuga, spinto fuori da un azzardo di Johann Zarco (Castrol Honda LCR), successivamente penalizzato per la manovra. L’italiano ha così detto bye bye alla possibilità di riprendersi il quarto posto in campionato, in bilico fra lui e Acosta. Quinto nelle primissime fasi, Raul Fernandez si è presto sbarazzato di Acosta e Di Giannantonio portandosi sul podio virtuale. Nel terzo e quarto passaggio ha fatto segnare il giro veloce della gara. Lo spagnolo in sella alla RS-GP ripreso la coppia di testa, formata da Bezzecchi e Alex Marquez, poco alla volta. Prima del giro di boa ha agganciato il numero 73 e l’ha superato. Di oltre un secondo, a quel punto, il suo ritardo dal leader.

Dopo un avvio convincente, in quel frangente Alex Marquez appariva senza armi: nello spazio di quattro giri ha visto evaporare i circa due secondi di margine che aveva su Acosta, che ci ha poi impiegato tre giri per mettersi davanti al connazionale. Ha insomma perso un po’ di tempo. Di Giannantonio è così riuscito a rientrare nella bagarre per il terzo posto, mentre davanti Raul Fernandez riusciva a limare qualche altro decimo su Bezzecchi. Non è mai arrivato abbastanza vicino per attaccare, però, come fatto invece dal numero 49, che ha piegato Acosta al penultimo passaggio e si è messo in tasca il terzo posto. Alex Marquez, quinto e in affanno, ha ceduto un’altra posizione all’ultima curva della gara, quando è stato superato dal compagno di squadra Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Alle loro spalle Luca Marini (Honda HRC Castrol), che con il settimo posto di oggi accompagna il marchio giapponese in un nuovo rank sul fronte delle concessioni. Visti i risultati ottenuti nel 2025, passa da D a C. Aumentata la competitività, perderà quindi qualche agevolazione sul fronte dello sviluppo. A chiudere la top ten dell’ultimo appuntamento dell’anno Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Bezzecchi: “Vittoria modo migliore per chiudere la stagione”

“Sono felicissimo, non potevo sperare in un modo migliore per concludere la stagione”. Così Marco Bezzecchi commenta soddisfatto la vittoria nel Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Mondiale 2025 della MotoGp. “Mi sono divertito tanto, specialmente verso la fine perché Raul (Fernandez, ndr) era velocissimo. E’ stata dura, ma sono molto contento e soddisfatto del lavoro dei ragazzi”, ha dichiarato il pilota italiano analizzando la gara. “Ora festeggeremo, però martedì si ricomincia con i test“, ha concluso un soddisfatto Bezzecchi.

Classifica MotoGp 2025