Gp Portogallo, vince Bezzecchi davanti ad Alex Marquez: disastro Bagnaia

Marco Bezzecchi vince il Gp del Portogallo. Il pilota dell’Aprilia, in testa fin dal primo giro, ha preceduto sul traguardo la Ducati del team Gresini guidata da Alex Marquez, terzo Pedro Acosta su Ktm. A seguire Aldeguer, Binder, Quartararo, Ogura, Di Giannantonio, Zarco ed Espargaro. Qundicesimo il debuttante Nicolò Bulega con la Ducati ufficiale. Caduta per Pecco Bagnaia che ha perso l’anteriore nella staccata di curva 10 del circuito di Portimao nel corso dell’undicesimo giro, finendo sull’asfalto. Bezzecchi, al secondo successo stagionale nella gara lunga, è a un passo dal 3° posto nel Mondiale: è a +35 su Bagnaia con 37 punti ancora a disposizione.

Bezzecchi: “Gara fantastica, ai box un grandissimo lavoro”

“Sono molto soddisfatto, è stata una gara fantastica. Ieri sera abbiamo lavorato nei box per gli ultimi aggiustamenti, temevo molto Acosta e Alex Marquez ma questo mi ha motivato ancora di più per arrivare alla vittoria. I ragazzi hanno fatto un lavoro strabiliante. Me la sono goduta tutta. Dedico questa vittoria al mio amico Daniele che ha appena avuto un figlio“. Così marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, vincitore del Gp del Portogallo. “È stata una gran gara, mi sentivo molto bene con la moto. Stamattina abbiamo fatto un bello step e ho capito da subito che sarei potuto essere un po’ più competitivo di ieri. La pista è complicata e la chiave è riuscire ad avere un’andatura fluida. Se non sei a posto con la moto ti porta a sbagliare di più e a rischiare parecchio. È bello quando vai così e ti senti così sulla moto, quando lo si percepisce da fuori dà gusto”, ha poi aggiunto Bezzecchi a Sky Sport. “Volevo dedicare questa vittoria a Daniele, il mio migliore amico, e la sua fidanzata Miriana che hanno avuto da pochi giorni un bambino, Achille”, ha aggiunto.

Bagnaia: “Bezzecchi merita il terzo posto più di me”

“Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri. Riuscivo a essere più incisivo, anche se non ero abbastanza veloce per lottare per il podio ma stavo spingendo forte. Mi si è chiusa davanti, quando spingi può succedere. Il terzo posto in classifica? Se lo merita sicuramente di più Bezzecchi“. Così Francesco Bagnaia, pilota della Ducati a Sky Sport dopo il GP del Portogallo. In vista dell’ultima gara di Valencia il torinese ha aggiunto: “Voglio finire la stagione con il miglior risultato possibile. Quest’anno ci ha messi a dura prova. I test di Valencia non sono così fondamentali per lo sviluppo, ma si proveranno delle soluzioni e spero vivamente che il mio feeling possa essere migliore di quello avuto quest’anno”.