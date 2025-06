Alle sue spalle il fratello Alex, terzo Bagnaia

Nel campionato mondiale MotoGP 2025, lo spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara Sprint del Gp d’Italia al Mugello. Marquez ha preceduto sul traguardo il fratello Alex e a Francesco Bagnaia. Marquez chiude con un tempo di 19:07.368. Quarto Vinales, poi Di Giannatonio e Bezzecchi.

Marquez, vittoria in rimonta

Per Marc Marquez una vittoria in rimonta dopo una partenza difficile che lo aveva visto scivolare fino al settimo posto.

Bagnaia: “Sono amareggiato”

“Onestamente mi sento amareggiato, avrei voluto lottare per la vittoria. Ma in questa stagione non riesco a fare quello che vorrei”. Così Francesco Bagnaia dopo la Sprint del Gran premio del Mugello vinta da Marc Marquez. “Cercherò di lavorare duramente per progredire e migliorare“, ha aggiunto il pilota italiano, arrivato terzo.

La classifica MotoGP 2025 aggiornata

Con il risultato di oggi, si allontana ancora la vetta del Mondiale per Pecco Bagnaia, che è ora a 93 punti. Ecco la classifica delle prime posizioni aggiornata.

M. Marquez (Ducati) 233 A. Marquez (Ducati) 201 Francesco Bagnaia (Ducati) 140 F. Morbidelli (Ducati) 115 F. di Giannantonio (Ducati) 99

