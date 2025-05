Secondo il fratello Alex. Terza posizione per Fermin Aldeguer

Marc Marquez oggi ha vinto la gara sprint del Gp Francia 2025, in una corsa dominata dalle Ducati. Suo fratello Alex si è infatti piazzato in seconda posizione, completa il podio tutto spagnolo l’altra moto del team Gresini di Fermin Aldeguer.

Giornata da dimenticare per Bagnaia

Giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, scivolato – senza conseguenze – nel secondo giro mentre si trovava al quarto posto. Finisce ai piedi del podio la Yamaha di Fabio Quartararo, scattato dalla pole position ma costretto ad arrendersi allo strapotere della casa di Borgo Panigale. In classifica mondiale Marc Marquez si riporta al comando con due punti di vantaggio sul fratello Alex.

Marc Marquez: “Mi sento bene, domani completiamo l’opera”

“Mi sento bene, vedremo se domani riusciremo a completare l’opera”. Lo ha detto il pilota della Ducati ufficiale Marc Marquez dopo il successo ottenuto nella sprint race del Gp di Francia. “Quartararo in partenza era velocissimo, ha spinto tantissimo, poi ho visto che iniziava a calare – ha aggiunto lo spagnolo – Negli ultimi giri guidavo abbastanza bene, anche se magari mi sono un po’ rilassato nell’ultimo giro”.

Alex Marquez: “Fatto passo in avanti, 2° posto bel risultato”

“Stamattina abbiamo fatto un gran bel passo avanti. Sono riuscito a guidare meglio e a partire bene. E’ un bel risultato questo secondo posto, perdiamo la testa del campionato però è un altro podio, sono contento“, ha affermato Alex Marquez, pilota della Ducati del team Gresini.

Aldeguer: “Sensazione incredibile, un sogno essere sul podio”

“E’ una sensazione incredibile, è un sogno per me essere qui con due grandi piloti”, ha detto Fermin Aldeguer, pilota del team Ducati Gresini, dopo il terzo posto nella gara sprint, suo primo podio in carriera. “Devo dire grazie a tutto il team Gresini, mi hanno aiutato tanto, ora c’è questo podio nella sprint però serve più esperienza per salire sul podio con più costanza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata