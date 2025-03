Secondo Zarco davanti ad Alex Marquez. Non bene Bagnaia che chiude 16°

Marc Marquez domina le prime prove libere del Termas de Rio Hondo, in vista del Gran premio MotoGp Argentina.

Lo spagnolo della Ducati chiude la sessione con un tempo di 1:38.937, seguito da un sorprendente Johan Zarco (Honda). Terzo Alex Marquez su Gresini Racing. Appena fuori dalla top3 Morbidelli, poi gli altri italiani Bezzecchi e Marini. Non bene Bagnaia, che chiude 16°.

He’s back on top!⬆️ @marcmarquez93 grabs P1 in the first #MotoGP session of the weekend💪#ArgentinaGP https://t.co/kDn6eNbEka

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 14, 2025