Secondo Bastianini per una doppietta Ducati ufficiale. Quarto il leader del Mondiale Martin

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto la gara sprint del GP del Giappone a Motegi, valido per il Mondiale della MotoGp. Il campione del mondo in carica ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini per una doppietta Ducati ufficiale. Terzo posto per lo spagnolo Marc Marquez su Ducati del Team Gresini, quarto l’altro spagnolo e leader del Mondiale Jorge Martin su Ducati Pramac. Il rookie spagnolo Pedro Acosta su GasGas, partito dalla pole position, è caduto quando era in testa alla corsa a 4 giri dal termine.

Quinto posto per Franco Morbidelli su Prima Pramac Racing, seguito da un ottimo Fabio Di Giannantonio sesto su una moto del VR46 Team. Chiudono la top ten lo spagnolo Alex Marquez settimo con una Ducati del Team Gresini, l’australiano Jack Miller ottavo con la sua Ktm del team Red Bull, l’altro spagnolo Maverick Vinalese nono su Aprilia e Marco Bezzecchi decimo su una moto del VR46 Team. Per Bagnaia è la decima vittoria in una gara sprint, la sesta quest’anno.

Il pilota piemontese riduce il distacco nella classifica del Mondiale a soli 15 punti dalla vetta, con Jorge Martin davanti con 372 e Pecco a seguire con 357. Terzo Bastianini a -72, seguito da Marquez a -77. Domani è in programma la gara vera a propria nella mattinata italiana.

