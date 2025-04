Viñales penalizzato di 16" al termine della gara. Altra caduta per Jorge Martin

Marc Marquez vince anche il Gp del Qatar dopo la gara sprint e continua a dominare il mondiale allungando in classifica generale. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto la Ktm di Maverick Viñales, che però è stato penalizzato di 16″ per pressione irregolare delle gomme al termine della gara. Pertanto sul secondo gradino del podio sale Pecco Bagnaia, mentre è terzo dunque Franco Morbidelli. Chiude quarto Johann Zarco, seguito da Aldeguer quinto. La nuova top ten, nell’ordine è composta da Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Altra caduta per Martin

Caduta per il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia), scivolato sul cordolo alto e colpito incolpevolmente nella parte dorsale dalla moto di Di Giannantonio. Il pilota spagnolo, che rientrava alle gare dopo l’infortunio prestagionale, è stato portato al centro medico per una serie di controlli. Martin è cosciente e non ha problemi agli arti, ma ha una contusione costale con pneumotorace.

