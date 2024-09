Il pilota della Ducati è finito sotto la moto di Alex Marquez ma sta bene

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGp di Aragon. Il pilota spagnolo della Ducati del team Gresini ha chiuso davanti a Jorge Martin su Ducati Pramac. Terzo posto, a completare una tripletta tutta iberica e il podio della sprint race, Pedro Acosta. Fuori ‘Pecco’ Bagnaia: il campione del mondo è rimasto coinvolto in un brutto incidente nel tentativo di superare Alex Marquez e conquistare il terzo posto. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale, Martin allunga in testa con 299 punti. Bagnaia è secondo a 276, terzo Marc Marquez a 229 che precede di una lunghezza Enea Bastianini a 228.

Bagnaia fuori: finisce sotto la moto di Alex Marquez ma sta bene

Bagnaia cade e si ritira nel Gran Premio d’Aragon. Il pilota della Ducati ufficiale è rimasto coinvolto in un incidente nel tentativo di superare Alex Marquez.

Spaventosa la dinamica, con la moto dello spagnolo che è passata sul corpo di ‘Pecco’ trascinandolo sulla ghiaia. Fortunatamente, lo scontro non sembra avere avuto gravi conseguenze per il pilota italiano, che si è rialzato e ha camminato sulle proprie gambe.

Marc Marquez: “Gara eccezionale, incredibile vincere qui”

“È stata una gara eccezionale. Grazie ad Aragon, è incredibile vincere qui. Avevo il passo, ma era difficile concentrarsi sulla guida nonostante il divario. Sono molto felice”. Così Marc Marquez dopo la vittoria nel Gran Premio di MotoGp d’Aragon. “La partenza è stata difficile, ho dovuto recuperare delle posizioni. Ho cercato di tenere il mio ritmo. Per me la seconda posizione oggi era il massimo. Sono contento per me, ma anche per Marquez”, così invece Jorge Martin ha commentato il suo secondo posto.

