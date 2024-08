Lo spagnolo davanti a Jorge Martin. Bagnaia nono

Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di MotoGp di Aragon. Il pilota spagnolo della Ducati del team Gresini ha chiuso davanti a Jorge Martin su Ducati Pramac. Terzo posto, a completare una tripletta tutta spagnola, Pedro Acosta su Ktm. Solo nono ‘Pecco’ Bagnaia che ha vissuto una gara tutta in difficoltà sin dallo start in cui, a causa dello sporco in pista, è partito mettendosi di traverso. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale Jorge Martin effettua il controsorpasso e torna in testa con 279 punti. Bagnaia è secondo a 276.

