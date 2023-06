Terzo Alex Marquez. Secodna fila per Jack Miller, Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Con 1’44″855, record della pista, il campione del mondo Pecco Bagnaia conquista la pole del Gp d’Italia. Sul circuito del Mugello, il pilota della Ducati, ha preceduto la Honda di Marc Marquez di 78 millesimi, a completare la prima fila Alex Marquez con la Ducato Gresini a 152 millesimi. Seconda fila composta da Jack Miller, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, a chiudere la top ten Aleix Espargaro, Johann Zarco, Alex Rins e Brad Binder. Bagnaia nel corso del suo giro lanciato ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Marc Marquez, reo a suo dire di essere entrato ad ingresso di curva senza guardare.

