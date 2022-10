Bezzecchi su Ducati con il tempo di 1'29'671 precede di appena +0.021 l'altra Ducati dello spagnolo Jorge Martin

Un super Marco Bezzecchi partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della classe MotoGp. Il pilota italiano su Ducati con il tempo di 1’29’671 precede di appena +0.021 l’altra Ducati dello spagnolo Jorge Martin. Terzo tempo per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a +0.104. Quarto il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha, a +0.238. Quinto il francese Johan Zarco su Ducati +0.292, sesto Enea Bastianini sempre su Ducati, a +0.317. Per il cookie Bezzecchi è la prima pole position in carriera nella MotoGp. Dalla Q2 sono stati promossi Marc Marquez su Honda (poi ottavo) e Miguel Oliveira su Ktm, escluse a sorpresa le due Aprilia di Aleix Espargaro e Mavericks Vinales.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata