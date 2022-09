Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, valido per il Mondiale della MotoGp. Pole position all’australiano Jack Miller su Ducati ufficiale con il tempo di 1.31″899. Secondo tempo per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia a 0.015, il piemontese però partirà con una penalizzazione di tre posizioni. Terzo tempo per Enea Bastianini sempre su Ducati, a 0.115 centesimi, seguito da Marco Bezzecchi anche lui su una moto di Borgo Panigale del Team VR46, staccato di 0.149.

Quinto tempo per lo spagnolo Maverick Vinales su Aprilia, seguito da un’altra Ducati di Johan Zarco a 0.270. Settimo tempo per Luca Marini, sempre su Ducati, a 0.327. Ottavo il campione del Mondo Fabio Quartararo, su Yamaha, a 0.347. Chiudono la top ten Aleix Espargaro su Aprilia a 0.678 e Miguel Oliveira su Ktm a 0.876. Per Miller è la seconda pole in carriera in MotoGp, al termine di una sessione caratterizzata dall’asfalto semi bagnato. Bagnaia partirà dalla quinta posizione, comunque davanti a Quartararo.

“Le condizioni erano difficili, sembrava una pista bagnata ma appena uscito sul tracciato era asciutto. Così ho cambiato la moto, sono riuscito a spingere molto ed è andato molto bene. Sono soddisfatto perchè erano condizioni davvero difficili, sono passati 4 anni dalla mia ultima pole e sono felice”. Così Jack Miller ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pole position. Queste invece le dichiarazioni di Pecco Bagnaia: “È stata veramente dura oggi, perchè le condizioni non erano chiare. La pista si è asciugata nel giro di un attimo. All’ultimo giro ho detto o la va o la spacca, perchè sapevo di dover fare la differenza. Alla fine sono molto contento, perchè l’obiettivo era partire in seconda fila”. Enea Bastianini, infine, ha dichiarato: “Era davvero difficile oggi, ho pescato un piccolo jolly all’ultima curva ma sono riuscito a spingere forte. Potevo fare qualcosa di meglio, ma la prima fila va benissimo”.

