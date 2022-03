Il pilota spagnolo dovrà osservare un periodo di riposo che potrebbe essere molto lungo

Rischia di essere già finita la stagione in MotoGp di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, sei volte campione del Mondo, ha accusato nuovi problemi alla vista dopo la brutta caduta patita durante il Warm Up del Gran Premio d’Indonesia e per il quale era stato dichiarato ‘unfit’, non idoneo. Tornato in Spagna, il pilota del Repsol Honda si è sottoposto a dei controlli medici da cui è emersa una ricaduta nella diplopia che il pilota aveva subito già lo scorso novembre. “Sembra che io stia vivendo un déjà vu…“, ha commentato sui social lo stesso Marquez. A causa della caduta il pilota iberico ha subito una commozione cerebrale e diversi traumi minori prima di essere trasferito all’ospedale di Mataram, capoluogo dell’isola di Lombok, dove è stato sottoposto a una visita medica più approfondita e a una Tac in cui erano state escluse lesioni gravi.

Durante il viaggio di ritorno in Spagna, però, Marquez ha iniziato a percepire nuovi problemi alla vista e lunedì, al suo arrivo a Barcellona, è stato sottoposto ad una visita d’urgenza all’Hospital Clínic de Barcelona con il suo oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che non ha portato buone notizie. “La valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lunedì dopo il trauma cranico avvenuto al Gran Premio d’Indonesia, mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello avvenuto nell’infortunio del novembre 2021″, ha spiegato il dottor Sanchez Dalmau. “Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana Marquez si sottoporrà a un nuovo controllo per valutare l’evoluzione dell’infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alla competizione“, ha aggiunto.

In sostanza vuol dire che Marquez dovrà osservare un periodo di riposo che potrebbe essere piuttosto lungo, nella speranza che rientri il problema della visione doppia causato dalla diplopia. Non è da escludere anche la possibilità di un intervento chirurgico. Lo stesso Marquez nel suo post sui social non si è sbilanciato sul possibile rientro. “Fortunatamente, è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dello scorso anno. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l’infortunio”, ha scritto.

Difficilmente, quindi, Marquez sarà al via del prossimo Gran Premio di Argentina previsto per il 3 di aprile. Lo stesso dicasi per la tappa successiva di Austin, il 10 aprile. La speranza dei tifosi è di riverderlo in pista per la ripresa della stagione in Europa, in Portogallo il 24 aprile o in Spagna il 1° maggio. Fare previsioni, però, al momento è davvero difficile anche perchè per qualcuno la carriera del fenomeno di Cervera potrebbe essere già finita.

