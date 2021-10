Si tratta dell'ultima gara in Italia del Motomondiale, disputata oggi a Misano

“Addio Valentino. Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo! Ultimo ballo in casa completato”. Questo il tweet che la MotoGp dedica a Valentino Rossi, che oggi a Misano nel Gp dell’Emilia Romagna ha disputato l’ultima gara in Italia del Mondiale di MotoGp. Il nove volte campione del mondo, è stato osannata dalla folla e al termine della gara ha lanciato il suo casco verso il pubblico. A seguire l’abbraccio con il team dei meccanici, gli amici e una volta al paddock un caloroso abbraccio anche a Pecco Bagnaia, protagonista sfortunato della gara.

Rossi: “E’ stato lungo e bello”

“Grazie a tutti per il tifo. Oggi ho fatto anche una gara decente. E’ stato lungo e bello. Ci sono ancora due gare ma è stato talmente bello che io alle ultime due non ci vado… Il futuro del motomondiale? Abbiamo un sacco di piloti italiani forti in MotoGp, bisognerà continuare a seguire le gare”. Queste le parole di Valentino Rossi, prima di ricevere dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e dal sottosegretario alla sport Valentina Vezzali, il premio alla carriera come icona del made in Italy nel mondo. Sulla tribune risalta la scritta ‘E’ stato stupendo’ rigorosamente in giallo per omaggiare il campione di Tavullia alla sua ultima gara in terra italiana.

