Il 23 ottobre del 2011 il tragico incidente in Malesia che uccise a soli 24 anni il pilota italiano

Il 23 ottobre del 2011 ci lasciava all’improvviso Marco Simoncelli, per tutti il ‘Sic’. Il pilota romagnolo morì a 24 anni in un tragico incidente sul circuito di Sepang durante il Gran Premio di Malesia. Simoncelli perse il controllo della sua Honda alla curva 11 e fu travolto dai piloti che lo seguivano. Il decesso fu praticamente istantaneo.

La morte del giovane centauro colpì tutti gli appassionati di sport e non solo. Una folla immensa di oltre 25 mila persone partecipò ai funerali che si svolsero il 27 ottobre a Coriano.

Una breve carriera ma ricca di successi quella di Simoncelli nel Motomondiale. L’esordio in 125 nel 2002. Disputò 151 gare e ottenne 14 vittorie. Nel 2008 conquisò il Mondiale in 250. Era un grande amico di Valentino Rossi che non lo ha mai dimenticato in tutti questi anni. A Marco Simoncelli è intitolato il circuito di Misano Adriatico.

