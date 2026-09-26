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sabato 26 settembre 2026

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F1, Gp Azerbaijan 2026 oggi la gara: griglia di partenza, orari e dove vederla

F1, Gp Azerbaijan 2026 oggi la gara: griglia di partenza, orari e dove vederla
Da sinistra a destra Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri (AP Photo/Darko Bandic)
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In pole position la Mercedes di Russel con al suo fianco Charles Leclerc. Kimi Antonelli partirà dalla 16esima piazza

Tutto pronto a Baku oggi, sabato 26 settembre, per la gara del Gp d’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il semaforo verde scatterà alle 13, ora italiana, con George Russel a scattare dalla pole position. Al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc mentre il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà dall’ottava fila in 16esima posizione dopo l’errore che gli ha rovinato le qualifiche. Per l’italiano della Mercedes una gara in salita in una pista purtroppo molto diversa da Monza dove vinse dopo una incredibile rimonta.

“Cercheremo di recuperare più posizioni possibili – ha spiegato Antonelli – Credo che la vittoria sia molto difficile perché Russell sta andando molto forte, in ogni caso cercheremo di fare il meglio”

Alle spalle di Leclerc Oscar Piastri, mentre Lando Norris, campione del mondo in carica e diretto rivale di Antonelli nella lotta iridata, scatterà dalla quinta posizione. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, partirà sesta. Max Verstappen con la sua Red Bull partirà invece dall’ottava piazza.

Gp Azerbaijan 2026, la griglia di partenza

Il Gp di Azerbaijan 2026 scatterà oggi 26 settembre alle ore 13. Questa nel dettaglio la griglia di partenza:

🇦🇿 GP d’Azerbaijan 2026

Griglia di partenza · Baku City Circuit · 26 settembre 2026

1
George Russell
Mercedes
1:42.526
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:43.363
3
Oscar Piastri
McLaren
1:43.364
4
Isack Hadjar
Red Bull
1:43.500
5
Lando Norris
McLaren
1:43.672
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:43.858
7
Pierre Gasly
Alpine
1:44.047
8
Max Verstappen
Red Bull
1:44.081
9
Franco Colapinto
Alpine
1:44.963
10
Oliver Bearman
Haas
1:44.775
11
Liam Lawson
Racing Bulls
1:44.860
12
Alexander Albon
Williams
1:45.001
13
Esteban Ocon
Haas
1:45.016
14
Carlos Sainz
Williams
−5 pos. · penalità
1:44.566
15
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:45.106
16
Kimi Antonelli
Mercedes
17
Gabriel Bortoleto
Audi
1:45.799
18
Nico Hülkenberg
Audi
1:45.920
19
Valtteri Bottas
Cadillac
1:48.290
20
Sergio Perez
Cadillac
−3 pos. · penalità
1:46.658
21
Fernando Alonso
Aston Martin
30 pos. · retrocesso in fondo
1:46.593
22
Lance Stroll
Aston Martin
20 pos. · retrocesso in fondo
1:47.337

Orario di partenza e dove vederla in tv

Il semaforo verde del Gran Premio d’Azerbaijan 2026 sarà oggi 26 settembre alle 13 ora italiana. La gara sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo. La differita in chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) dalle ore 16.

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