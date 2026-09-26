F1, Gp Azerbaijan 2026 oggi la gara: griglia di partenza, orari e dove vederla

Tutto pronto a Baku oggi, sabato 26 settembre, per la gara del Gp d’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il semaforo verde scatterà alle 13, ora italiana, con George Russel a scattare dalla pole position. Al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc mentre il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà dall’ottava fila in 16esima posizione dopo l’errore che gli ha rovinato le qualifiche. Per l’italiano della Mercedes una gara in salita in una pista purtroppo molto diversa da Monza dove vinse dopo una incredibile rimonta.

“Cercheremo di recuperare più posizioni possibili – ha spiegato Antonelli – Credo che la vittoria sia molto difficile perché Russell sta andando molto forte, in ogni caso cercheremo di fare il meglio”

Alle spalle di Leclerc Oscar Piastri, mentre Lando Norris, campione del mondo in carica e diretto rivale di Antonelli nella lotta iridata, scatterà dalla quinta posizione. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, partirà sesta. Max Verstappen con la sua Red Bull partirà invece dall’ottava piazza.

Gp Azerbaijan 2026, la griglia di partenza

Il Gp di Azerbaijan 2026 scatterà oggi 26 settembre alle ore 13. Questa nel dettaglio la griglia di partenza:

🇦🇿 GP d’Azerbaijan 2026 Griglia di partenza · Baku City Circuit · 26 settembre 2026 1 Mercedes George Russell 1:42.526 2 Ferrari Charles Leclerc 1:43.363 3 McLaren Oscar Piastri 1:43.364 4 Red Bull Isack Hadjar 1:43.500 5 McLaren Lando Norris 1:43.672 6 Ferrari Lewis Hamilton 1:43.858 7 Alpine Pierre Gasly 1:44.047 8 Red Bull Max Verstappen 1:44.081 9 Alpine Franco Colapinto 1:44.963 10 Haas Oliver Bearman 1:44.775 11 Racing Bulls Liam Lawson 1:44.860 12 Williams Alexander Albon 1:45.001 13 Haas Esteban Ocon 1:45.016 14 Williams −5 pos. · penalità Carlos Sainz 1:44.566 15 Racing Bulls Arvid Lindblad 1:45.106 16 Mercedes Kimi Antonelli — 17 Audi Gabriel Bortoleto 1:45.799 18 Audi Nico Hülkenberg 1:45.920 19 Cadillac Valtteri Bottas 1:48.290 20 Cadillac −3 pos. · penalità Sergio Perez 1:46.658 21 Aston Martin 30 pos. · retrocesso in fondo Fernando Alonso 1:46.593 22 Aston Martin 20 pos. · retrocesso in fondo Lance Stroll 1:47.337

Orario di partenza e dove vederla in tv

Il semaforo verde del Gran Premio d’Azerbaijan 2026 sarà oggi 26 settembre alle 13 ora italiana. La gara sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo. La differita in chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) dalle ore 16.