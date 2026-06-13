Gp di Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton: Antonelli terzo

George Russell conquista la pole del Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale. Sul circuito del Montmelò il pilota britannico della Mercedes con il tempo di 1’20″918 ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo crono per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila. Quarto Norris davanti a Verstappen e Hadjar. Per Russell si tratta della terza pole della stagione, la settima consecutiva della Mercedes. Il ferrarista Charles Leclerc, andato contro le barriera nel suo primo tentativo di giro veloce nel Q3, scatterà decimo in griglia.

Leclerc: “C’era potenziale per pole, provo solo vergogna e mi scuso”

“Moralmente provo solo vergogna, devo per forza fare queste interviste. Perchè sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. Arrivando qui con alcuni cambiamenti c’era tanta fiducia. Dopo una qualifica così non ho parole, ripeto, provo vergogna”, ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a Sky Sport, dopo l’incidente nel Q3 che ha pregiudicato la corsa alla pole nel Gp di Barcellona. “Il potenziale per la pole c’era e così anche il feeling. Non ci sono scuse, mi dispiace tanto per la gente e i tifosi e tutta la gente che mi segue. Domani sono ottimista sul fatto che posso tornare, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi ma neanche. Anche se dovessi vincere”, ha concluso.

Russell: “Sento di essere tornato me stesso, ottima qualifica”

“Sento di essere tornato me stesso. Sto facendo un ottimo weekend, è stata un’ottima qualifica. Ho resettato dopo delle gare difficili, ora mi sento di nuovo bene. E’ stato bellissimo, anche Hamilton è stato molto veloce”, ha dichiarato George Russell, pilota della Mercedes, George dopo aver conquistato la pole position.

Vasseur: “Leclerc aveva passo per pole, Hamilton in piena fiducia”

“Leclerc aveva il passo per fare la pole ed è normale essere delusi dopo una sessione come questa. Ha spinto come un pazzo, ora si sente frustrato”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur a Sky Sport al termine delle qualifiche del Gp dei Barcellona. “Hamilton? Sta migliorando di pari passo con la macchina e sta anche portando a casa risultati. Arriva da due secondi posti ed è qui con tanta fiducia nel team”, ha aggiunto Vasseur proiettato alla gara di domani. “Sarà difficile, sarà quasi tutto determinato dalla gestione delle gomme a causa delle alte temperature dell’asfalto che toccheranno i 50°. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile come sempre. Ci sono poche macchine in un decimo ed è impossibile fare previsioni”, ha spiegato.