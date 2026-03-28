Kimi Antonelli in pole nel Gp del Giappone 2026. Alle sue spalle Russell. Quarto Leclerc

Kimi Antonelli continua a fare la voce grossa anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’italiano con la sua Mercedes, dopo aver conquistato il Gp di Cina, ha firmato oggi, sabato 28 marzo, la pole position a Suzuka con il miglior tempo di 1’28”778 precedendo di 3 decimi di secondo il compagno di scuderia George Russell.
Scatterà dalla terza piazza invece Oscar Piastri su McLaren che ha chiuso con il tempo di 1’29”132. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc che ha chiuso le qualifiche a più di 6 decimi dall’italiano.
Più lontano Lewis Hamilton: con la seconda rossa scatterà dalla terza fila con il sesto tempo alle spalle anche dell’altra McLaren di Lando Norris, campione del mondo in carica.
Delusione per Max Verstappen: l’olandese con la sua Red Bull è stato eliminato nel Q2, e partirà partirà 11°.
Le qualifiche del Gp del Giappone 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.778
2 George Russell Mercedes +0.298
3 Oscar Piastri McLaren +0.354
4 Charles Leclerc Ferrari +0.627
5 Lando Norris McLaren +0.631
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.789
7 Pierre Gasly Alpine
8 Isack Hadjar Red Bull Racing
9 Gabriel Bortoleto Audi
10 Arvid Lindblad Racing Bulls
11 Max Verstappen Red Bull Racing
12 Esteban Ocon Haas F1 Team
13 Nico Hulkenberg Audi
14 Liam Lawson Racing Bulls
15 Franco Colapinto Alpine
16 Carlos Sainz Williams
17 Alexander Albon Williams
18 Oliver Bearman Haas F1 Team
19 Sergio Perez Cadillac
20 Valtteri Bottas Cadillac
21 Fernando Alonso Aston Martin
22 Lance Stroll Aston Martin
Gp del Giappone 2026, orario e dove vederlo
Il Gran Premio del Giappone si disputerà domani, domenica 29 marzo, alle 7 del mattino, ora italiana. Il Gran Premio sarà visibile su Sky e in streaming su Now.