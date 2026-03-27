Gp Giappone 2026, prove libere: Piastri beffa Antonelli per 92 millesimi

McLaren e Mercedes davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton nelle prime sessioni

Oscar Piastri beffa Kimi Antonelli e si piazza davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di F1, andate in scena oggi venerdì 27 marzo. Sul circuito di Suzuka, il pilota australiano, al volante della McLaren, ha fatto segnare il miglior tempo di 1’30″133. Piastri ha messo in fila le due Mercedes: Kimi Antonelli è secondo a 92 millesimi, George Russell è terzo a 0″205. Quarto Lando Norris con l’altra McLaren, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono piazzate rispettivamente in quinta e sesta posizione. Solo decima la Red Bull di Max Verstappen, staccato di 1″376 da Piastri.

L’ordine d’arrivo delle seconde libere

Questo l’ordine d’arrivo delle seconde prove libere

Oscar Piastri McLaren 1’30″133 Kimi Antonelli Mercedes +0″092 George Russell Mercedes +0″205 Lando Norris McLaren +0″516 Charles Leclerc Ferrari +0″713 Lewis Hamilton Ferrari +0″847 Nico Hülkenberg Audi +1″308 Alexander Albon Williams +1″363 Oliver Bearman Haas F1 Team +1″365 Max Verstappen Red Bull Racing +1″376 Esteban Ocon Haas F1 Team +1″399 Liam Lawson Racing Bulls +1″457 Carlos Sainz Williams +1″475 Pierre Gasly Alpine +1″601 3 Isack Hadjar Red Bull Racing +1″626 Gabriel Bortoleto Audi +1″800 Franco Colapinto Alpine +2″305 Valtteri Bottas Cadillac +2″482 Fernando Alonso Aston Martin +3″463 Sergio Perez Cadillac +3″556 Lance Stroll Aston Martin +3″818 Arvid Lindblad Racing Bulls — 1

Nella prima sessione le due Mercedes di Russell e Antonelli avevano preceduto le due McLaren di Norris e Piastri e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani alle ore 7 le qualifiche, allo stesso orario domenica la gara.

La classifica del Mondiale piloti

Questa al momento la classifica del Mondiale piloti di F1:

George Russell (Mercedes) – 51 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 17 punti Lando Norris (McLaren) – 15 punti Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti Max Verstappen (Red Bull Racing) – 8 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti

La classifica del Mondiale costruttori

La classifica del Mondiale costruttori:

Mercedes – 98 punti Ferrari – 67 McLaren – 18 Haas F1 Team – 17 Red Bull Racing – 12 Racing Bulls – 12 Alpine – 10 Audi – 2 Williams – 2 Cadillac – 0 Aston Martin – 0

La giornata della Ferrari

La Ferrari ha lavorato principalmente sulla messa a punto delle SF-26 su un circuito che nel corso della giornata ha presentato condizioni di grip in continua evoluzione, anche a causa della riasfaltatura di ampie porzioni del tracciato di Suzuka. La squadra ha portato avanti il lavoro previsto senza intoppi, raccogliendo dati sia sul giro secco che in ottica gara, con l’obiettivo di ottimizzare il pacchetto in vista del resto del weekend. Sul fronte della prestazione sul giro singolo sembra esserci del margine di miglioramento e questa sera il team si concentrerà sull’analisi delle informazioni raccolte per provare a fare un ulteriore passo avanti in vista delle qualifiche di domani. Resta comunque del lavoro da fare in tutte le aree per per mettere insieme tutti gli elementi e massimizzare il potenziale della vettura.

Leclerc e Hamilton: “Giornata complicata”

“È stato un venerdì un po’ più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi, ma è solo la giornata inaugurale del weekend”, ha detto Leclerc al termine della giornata. “Il passo gara -ha aggiunto il monegasco- sembra essere buono finora, anche se c’è ancora un certo distacco dai primi. Il nostro obiettivo stasera sarà lavorare sulla prestazione in qualifica in vista di domani”.

Dello stesso tenore le parole di Hamilton: “È stata una giornata un po’ complicata per noi -ha evidenziato il campione inglese-. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione”.