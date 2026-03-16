Kimi Antonelli dopo la vittoria in Cina: “È il giorno più bello della mia vita, per ora. Sorpreso da Sinner”

“Il giorno più bello della mia vita. Vincere il mio primo gran premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. Ma è solo l’inizio”. Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, sul proprio profilo Instagram, il giorno dopo la sua prima vittoria in carriera, ottenuta sul circuito di Shanghai.

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportato e mi continuano a supportare in questo viaggio: la mia squadra, la mia famiglia e tutti voi da casa. Siete una forza incredibile che mi spinge come non mai verso i miei sogni. Ci vediamo di nuovo in pista, tra pochissimo. PS. Il giorno più bello della mia vita, per ora“, conclude il pilota.

“Mi sono tolto un peso, questo risultato mi dà forza”

“Mi sono tolto un peso, questo risultato mi dà forza e consapevolezza soprattutto sul potenziale. Adesso c’è il prossimo step che è quello più grande e più difficile (il Mondiale, ndr), ma sono sicuro che se farò tutto bene si potrà raggiungere“. Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, vincitore ieri del Gp di Cina di Formula 1, parlando con i cronisti al suo arrivo all’aeroporto di Bologna. “Sono veramente contento di questa vittoria, di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. Questo è un punto di inizio, spero di poter continuare così, siamo sulla strada giusta però non sarà facile – ha aggiunto – La prossima gara in Giappone? L’anno scorso è andata bene, mi sono trovato bene a Suzuka, quest’anno con le macchine nuove sarà molto diverso però devo dire che mi sto trovando bene con la macchina, ogni volta che salgo ho più confidenza. Adesso mi godrò questa vittoria poi alla fine di questa settimana partirò per Suzuka”. Prima però è tempo di festeggiare con famiglia e amici. “La prima cosa che farò è mangiare un po’ di pasta, un po’ di tagliatelle, è da un po’ che non le mangio – ha ammesso – Farò una roba tranquilla con i miei amici e la mia famiglia, è un momento molto speciale cercherò di divertirmi e di godermelo”.

“Sorpreso da dedica Sinner, l’ho apprezzato tantissimo”

“Se ho ricevuto un messaggio che mi ha colpito? Ne ho ricevuti un sacco, sono rimasto molto sorpreso dalla dedica di Jannik a Indian Wells. Gli ho scritto un messaggio, l’ho apprezzato moltissimo. E’ stato veramente carino“, ha poi raccontato. Subito dopo il successo di questa notte a Indian Wells Jannik Sinner – grande appassionato di F1 – si è complimentato con il pilota della Mercedes. “Tomba ha detto che vuole conoscermi? Lui è una leggenda, i miei genitori parlano molto spesso di Alberto, sarebbe bello poterlo conoscere”, ha ammesso Antonelli.

La mamma: “Abbiamo pianto tutti, grande soddisfazione”

“E’ una cosa talmente grande e bella che non so cosa dire. E’ una grande soddisfazione, merito a lui e alla Mercedes, è stato un grande lavoro di squadra”. Così Veronica Pomaro, madre di Kimi Antonelli, parlando con i cronisti subito dopo l’arrivo del figlio, vincitore ieri del Gp di Cina in Formula 1, all’aeroporto di Bologna. “Io in realtà ero stata abbastanza tranquilla, poi quando l’ho visto piangere mi sono messa a piangere anche io, ma penso sia normale – ha ammesso – Hanno pianto un po’ tutti credo. Kimi adesso vuole le tagliatelle? Io in realtà avevo preparato la gramigna al ragù“. “Va bene lo stesso”, la replica sorridente del pilota della Mercedes.