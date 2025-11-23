Gp Las Vegas, McLaren squalificate per fondo irregolare, ora Verstappen ‘vede’ il mondiale: la classifica aggiornata

Max Verstappen ormai è in scia e ha messo la freccia, a Las Vegas domina il gp Usa e in un sol colpo accorcia a -24 dalla vetta del Mondiale di Formula 1 dopo la squalifica delle due McLaren di Lando Norris, secondo sul traguardo e di Oscar Piastri, quarto. Nella città dove tutto è follia, a commettere il peccato capitale sono le McLaren, che dopo la mezzanotte locale si vedono prima sotto indagine e poi mezzora dopo squalificate dalla griglia finale per fondo irregolare delle monoposto. Consumo eccessivo del plank, usurato oltre il consentito.

E dunque per Max Verstappen il jackpot è pieno. L’olandese aggancia così Piastri in seconda posizione nel mondiale e di colpo recupera altri 18 punti a Norris, ora distante solo 24, con due gare e una Sprint dalla fine. Si è riaperto nella notte americana, quindi, un mondiale che sembrava invece già nelle mani di Norris, tanto che Lando si era anche concesso di ironizzare: “Questa a Max gliel’ho lasciata”. La squalifica delle McLaren di conseguenza fa slittare in alto i piloti piazzati alle loro spalle, tra cui Charles Leclerc che si era detto deluso di non aver raggiunto il quinto posto e che alla fine si piazza quarto alle spalle di Kimi Antonelli, al suo secondo podio consecutivo.

Chissà se invece il cambio di classifica avrà attenuato il rammarico che Leclerc aveva evidenziato a caldo dopo l’arrivo in sesta posizione: “Non mi piace mai dire questo ma oggi ho l’impressione che non ho lasciato veramente niente, tutti i giri sono stati fatti come se fossero di qualifica, ho preso dei rischi come in tutti i giri”, aveva detto il pilota Ferrari. “Non ho rimpianti – ha poi chiarito il monegasco – ma mi frustra il non essere arrivato al quinto posto, si poteva forse fare qualcosa in più. È andata così, è stata una gara difficile perché ho dovuto prendere dei rischi per sorpassare perché in rettilineo non andavamo”. Dalla decima scende in ottava posizione invece la Rossa di Lewis Hamilton.

La classifica aggiornata