Gp Las Vegas 2025: vince Verstappen davanti a Norris, sesto Leclerc dietro a Kimi Antonelli

Max Verstappen ha vinto il Gp di Las Vegas, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, imponendosi davanti a Lando Norris (partito in pole) e George Russell. Il pilota della Red Bull resta così in corsa per il titolo quando mancano due gare e una Sprint, ma è Norris ormai ad essere vicinissimo alla vittoria del Mondiale, con 30 punti di vantaggio in classifica generale sul compagno di scuderia Oscar Piastri (terminato quarto) e 42 sullo stesso Verstappen. Solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc, dietro anche alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha effettuato una rimonta dalla 17esima alla quinta posizione, dovendo anche scontare una penalità di 5 secondi per falsa partenza da scontare all’arrivo che gli ha impedito di superare anche Piastri. Decimo posto per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

La classifica aggiornata