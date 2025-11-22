Formula 1, Gp Las Vegas 2025: Norris in pole davanti a Verstappen, nuova delusione Ferrari

Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche del Gp di Las Vegas 2025, ventiduesima tappa del Mondiale di Formula 1. In una serata segnata dalla pioggia e dalla pista umida il britannico della McLaren e leader della classifica ha chiuso con il miglior tempo in 1.47:934, precedendo di tre decimi l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e lo spagnolo Carlos Sainz (Williams). Quarto posto per la Mercedes di George Russell, quinto per la McLaren di Oscar Piastri. Ancora male le Ferrari: nona la Rossa di Charles Leclerc, a quasi due secondi da Norris. Lewis Hamilton, al volante dell’altra Rossa, scatterà dall’ultima posizione.

Norris: “Sessione stressante, ho pensato solo a restare in pista”

“E’ stato uno stress tremendo. E’ stato difficile, probabilmente erano le condizioni peggiori possibili. La pista era così scivolosa”. Così Lando Norris dopo la pole position conquistata nel Gp di Las Vegas di Formula 1. “Pensavo solo a restare in pista, non è così facile sul bagnato – ha aggiunto il pilota della McLaren, leader del mondiale – Era molto difficile acquisire le sicurezza necessaria per andare forte in qualifica”.

Rabbia Leclerc: “Sono sette anni che non abbiamo il passo sul bagnato”

“Quando piove non abbiamo il passo. Sono sette anni che abbiamo questo problema. Non lo so, ho provato di tutto. Ho sempre guidato bene sul bagnato, ma da quando sono in Ferrari non ho più trovato il feeling. Ogni volta che piove sappiamo già cosa aspettarci. E’ veramente difficile da capire“. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il nono posto raccolto nelle qualifiche del Gp di Las Vegas.

“È stata una qualifica davvero impegnativa oggi, in cui abbiamo faticato con il poco grip sulla pista bagnata. La nostra vettura soffre in queste condizioni ed è molto difficile trovare il modo di mantenere una finestra di aderenza abbastanza ampia per poter lottare con i nostri rivali”. Ha aggiunto successivamente Leclerc. “È frustrante, ma continueremo a fare tutto il possibile per trovare una soluzione. La gara di domani dovrebbe essere asciutta, quindi le condizioni saranno nuovamente diverse. Oggi avevamo un assetto con carico piuttosto elevato, e questo potrebbe influire sulla nostra velocità di punta in gara. Cercheremo comunque di sfruttare al massimo ciò che abbiamo, e spero di fare una buona partenza e riuscire a guadagnare posizioni”, ha concluso il pilota Ferrari.

Delusione Hamilton: “Obiettivo provare a tornare in zona punti”

“È stata davvero una sessione di qualifica deludente. Dopo le FP3 sentivo che avevamo un buon passo, ma le condizioni di bagnato oggi non hanno giocato a nostro favore. La visibilità era scarsa e siamo stati sfortunati a essere rallentati da alcune bandiere gialle, il che significa che non sono riuscito a mettere insieme un giro completo nei miei ultimi tre tentativi. Ci riorganizzeremo questa sera e punteremo a tornare in zona punti domani”. Così Lewis Hamilton commenta l’incredibile ultimo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas con la Ferrari.