Leclerc: “Uso parole di Elkann come motivazione”

“Le parole di Elkann? Con John ci conosciamo da tanto tempo, i rapporti sono buonissimi e le comunicazioni sono continue. Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l’intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare”. Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, da Las Vegas dove si correrà il gp di Formula 1 nel weekend. Il presidente della Rossa aveva detto: “I piloti pensino a concentrarsi a guidare e parlare meno”. “Lui ama la Ferrari come me – aggiunge il monegasco – e come quelli che lavorano per il team. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l’ora di essere in pista”.