Elkann bacchetta i piloti Ferrari: “Pensino a guidare e parlino di meno”

il presidente di Stellantis, John Elkann, bacchetta i piloti del cavallino. “Abbiamo vinto il campionato di endurance in Bahrain, è stata una emozione straordinaria vincere sia come costruttori che come piloti. E’ una bellissima dimostrazione del fatto che quando la Ferrari è unita, quando tutti sono insieme, si possono ottenere delle grandissime cose. Il Brasile è stato una grande delusione e se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno di fatto vincendo il campionato con le prestazioni che hanno fatto con le pole e sul pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina è migliorata. Se guardiamo il resto non è all’altezza”, ha detto John Elkann a margine della presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis. “Sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno. Abbiamo davanti a noi ancora delle gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto. E l’invito più importante arriva dal Bahrain, che quando la Ferrari è una squadra noi vinciamo”, ha concluso.

E sulla Juventus: “Spalletti deve portare la squadra a vincere”

“Abbiamo attraversato tanti periodi difficili con la Juventus, il rapporto della mia famiglia con la Juventus è il più duraturo che esiste nel mondo e dunque i rapporti sono forti quando uno attraversa momenti difficili come quelli più facili. È importante oggi che la Juventus vinca e sicuramente un allenatore che ha l’esperienza di Spalletti deve portare la Juventus a vincere. E’ quello che tutti i tifosi si aspettano giustamente dalla Juventus”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine della presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis.

“Nostro rapporto con la Juve è inossidabile”

“Il nostro rapporto storicamente con la Juventus, come ho potuto ribadire più volte, è quello che è determinante. Nasce da mio bisnonno. Edoardo Agnelli È stato un rapporto forte da parte di mio nonno e anche il mio zio Umberto, la mia generazione con Andrea che ha fatto tanto e ha dato tanto alla Juventus e di cui io personalmente sono molto riconoscente per quanto fatto e soprattutto per gli amanti delle nuove generazioni che sono molto coinvolte. Il nostro è un rapporto forte, inossidabile che ha attraversato momenti complicati”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine della presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis. “Se pensiamo al 2006 con le olimpiadi a Torino, era quello uno dei momenti più difficili che abbiamo attraversato. Ne siamo usciti fuori più forti, nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e anche da quello ne stiamo uscendo e ne usciremo ancora più forti. Chiunque sia interessata alla Juventus azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti. L’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”, ha concluso.