F1, Gp Messico 2025: vince Norris davanti a Leclerc e Verstappen

Lando Norris vince il Gp del Messico, ventesimo appuntamento del mondiale di F1 e conquista la leadership del mondiale. Il pilota della McLaren, al suo decimo successo in carriera, ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc.

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏



It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Sul terzo gradino del podio Max Verstappen con la Red Bull che precede Oliver Bearman (Haas). Quinto il leader del Mondiale Oscar Piastri, con l’altra McLaren che cede la vetta della classifica generale scalzando il compagno di scuderia Norris che si porta in vantaggio di un punto. A seguire le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ottavo Lewis Hamilton con l’altra Ferrari. A chiudere la top ten Sebastian Ocon (Haas) e Gabriel Bortoleto (Sauber).

Norris con questa vittoria ‘pesante’ si porta a 357 punti a quattro gare dal termine, con una lunghezza di vantaggio su Piastri. Si avvicina alla vetta anche Verstappen, ora a 321 punti. Buona la prestazione di Leclerc, che resiste all’assedio dell’olandese aiutato anche dalla Virtual Safety Car dell’ultimo giro mentre è sfortunata la gara di Hamilton. La gara del numero 44 è stata decisa al sesto giro da un duello con Verstappen: i due prima vanno al contatto in curva 1 dando vita ad un ruota a ruota che ha portato l’olandese fuori dalla pista. Il campione del mondo in carica ha ridato la posizione ad Hamilton e poi ha riattaccato costringendo il britannico ad uscire in curva 4, dove rientrando ha guadagnato tempo subendo una penalità di 10 secondi che ha condizionato definitivamente la sua gara.