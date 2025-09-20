F1, Gp di Azerbaigian 2025: pole di Verstappen davanti a Sainz e Lawson

Altro capolavoro del campione del mondo in carica di F1 Max Verstappen che conquista la pole del Gp di Azerbaigian 2025 al termine di qualifiche assai movimentate che hanno registrato ben sei bandiere rosse, un record (superato il primato di Imola ’22 e Brasile ’24).

Il pilota della Red Bull ha ha preceduto la Williams dell’ex ferrarista Carlos Sainz, terzo in griglia Liam Lawson con la Racing Bulls.

Il Q3 è iniziato con l’incidente di Charles Leclerc finito a muro con la Ferrari (scatterà decimo in griglia) provocando la prima sospensione. Poi alla ripresa delle qualifiche anche Oscar Piastri è finito contro le barriere e in regime di bandiera rossa Verstappen non ha potuto concludere il suo giro. All’ennesima ripresa, sotto una leggera pioggia il pilota olandese firma un giro perfetto e conquista la sua prima pole a Baku. L’ultima volta che il leader del mondiale andò a muro in qualifica risaliva a Jeddah 2021, proprio con Verstappen. Tuttavia all’epoca aveva registrato il 3° tempo, con cui andò in griglia. Qualifiche negative per la Ferrari che aveva già dovuto registrare la mancata qualificazione in Q3 di Lewis Hamilton che scatterà in 12ma posizione.

Verstappen: “In crescita da Monza, spero di continuare così”

“E’ stata una sessione molto difficile. All’ultimo giro dovevi solo dare il massimo. Sono molto contento di come è andato il weekend finora… eravamo lì in qualifica e ovviamente è lì che contava. Penso che fossimo sicuramente in lizza per la pole position. Da Monza stiamo lavorando meglio e spero di continuare così”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la conquista della pole del Gp dell’Azerbaigian.

Leclerc: “Errore mio, abbiamo faticato con la media”

“La pioggia non è una scusa, è stato un mio errore. Abbiamo faticato con la media, cambiando la temperatura non siamo mai riusciti a metterla nella finestra. Non siamo riusciti a trovare il modo per accenderla, la Soft era migliore per questa qualifica. Spero di rimontare, ma Max e le McLaren ne hanno di più. Ci proverò sicuramente”. Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo le qualifiche del Gp dell’Azerbaigian.

Hamilton: “Pensavo di poter puntare alla pole”

“Sicuramente c’è qualcosa di cui dobbiamo prendere nota per cercare di migliorare l’esecuzione dei giri, credo che tutti nella Top 10 avessero tre gomme medie, io ne avevo due. Si vedeva proprio che le medie erano più veloci, io non ce l’avevo, quindi è stato un peccato”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, dopo la deludente prestazione nelle qualifiche del Gp dell’Azerbaigian. “Volevo provare un altro giro, però mi mancava il carburante per il giro di riscaldamento. In ogni caso ci sono stati anche tanti aspetti positivi in questo weekend, sono davvero dispiaciuto, perché volevo regalare un bel risultato ai ragazzi e a quelli che lavorano in fabbrica. Pensavo potessi puntare ad altre posizioni, o addirittura la pole, perché c’erano buone sensazioni a guidare la macchina, ma evidentemente non era scritto”, ha aggiunto.

Vasseur: “Faticato con vento e freddo ma non è una scusa”

“Non ci sono errori di gestione, né di carburante né per le gomme. E’ stata una qualifica strana per tutti, avevamo le gomme fredde e non siamo riusciti a metterle nella finestra. Con il vento è stato difficile, così come il freddo. Ma non deve essere una scusa. Alcune cose sono andate storte, il risultato non è buono. Domenica si potrà fare meglio con la strategia, ma la gara è lunga”. Così a Sky Sport Fred Vasseur, team principal della Ferrari, dopo le deludenti qualifiche della due ‘rosse’ al Gp dell’Azerbaigian.