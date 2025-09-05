F1, Gp Monza 2025: Norris il più veloce nella seconde libere, poi c’è Leclerc

Le Ferrari avevano dominato le Fp1 e si dimostrano competitive in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica

Lando Norris ha fatto registrare il miglior tempo nelle seconde libere del Gp di Monza che si sono disputate oggi 5 settembre. Il pilota della McLaren, secondo in classifica generale, con il tempo 1’19″878 ha preceduto di 83 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, terza la Williams di Carlos Sainz.

Lewis Hamilton chiude con il quinto crono dietro all’altra McLaren di Oscar Piastri, leader del mondiale. A chiudere la top ten Verstappen, Albon, Hulkenberg, Tsunoda e Russell. In pista regna l’equilibrio e le monoposto color ‘papaya’ restano le vetture da battere. Le rivali però sono in scia e la Ferrari ha messo in mostra uno dei migliori venerdì della stagione dopo aver dominato la prima sessione. Il sogno è quello di ripetere il bis dell’anno scorso.

Kimi Antonelli in difficoltà

In difficoltà il pilota delle Mercedes, Kimi Antonelli, che ha completato solo quattro giri, nessuno dei quali su gomme morbide, dopo aver arenato la sua vettura in precedenza. Ad una manciata di minuti dalla fine delle seconde libere errore anche per Charles Leclerc, che è andato lungo sulla ghiaia tagliando la Variante Ascari e facendo un po’ di rally con la sua SF-25 in stile 312 T. Il monegasco aveva piazzato poco prima il suo run più veloce, al quarto tentativo con lo stesso treno di gomme soft.

🥇 Lando

🥈 Charles

🥉 Carlos



Our top three in second practice 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EiMl65ijWN — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Ordine d’arrivo seconde libere

Questo l’ordine d’arrivo delle seconde prove libere del Gp d’Italia a Monza:

1 Lando Norris McLaren 1:19.878

2 Charles Leclerc Ferrari +0.083

3 Carlos Sainz Williams +0.096

4 Oscar Piastri McLaren +0.181

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.192

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.199

7 Alexander Albon Williams +0.301s

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.363

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.391

10 George Russell Mercedes +0.398

Qualifiche e gara, dove vedere in tv

Domani 6 settembre le qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza saranno alle ore 16 mentre domenica 7 settembre la gara è in programma alle 15. Tutto il weekend sarà visibile in tv solo su Sky e in streaming su Now. Il Gran Premio domenica su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Differita su TV8 in chiaro alle 18:00.