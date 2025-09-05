F1, Gp Monza 2025: doppietta Ferrari nelle libere, Hamilton poi Leclerc

Il Gp di Monza 2025 di Formula 1 inizia nel segno delle Ferrari. Oggi, venerdì 5 settembre, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia (ecco dove vederlo in tv) il team di Maranello ha piazzato le due monoposto davanti a tutti: primo Lewis Hamilton, secondo Charles Leclerc. Va ricordato che Hamilton sarà penalizzato di 5 posizioni nella griglia di partenza della gara per non aver rispettato il limite di velocità sotto regime di bandiera gialla in Olanda e una seconda volta nella pit lane.

Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo di 1’20″117 seguito da Leclerc in 1’20″286. Terzo posto per un ex ferrarista: Carlos Sainz, al volante della Williams, che gira in 1’20″650. Quarto posto per Max Verstappen con la Red Bull davanti a Kimi Antonelli (Mercedes) che precede la McLaren di Lando Norris, giunto a 9 decimi dalle Ferrari..

Nelle libere del Gp di casa la Ferrari gira con la livrea delle due SF-25 dedicata al primo titolo di Niki Lauda. Brividi per Leclerc per un sorpasso ai danni del tedesco Nico Hulkenberg, in uscita dai box, in regime di bandiera rossa. I commissari hanno valutato la dinamica ed hanno poi escluso sanzioni nei confronti del monegasco, che al momento del sorpasso aveva già alzato il piede dall’acceleratore.

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.117 20

2 Charles Leclerc Ferrari +0.169

3 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.533

4 Max Verstappen Red Bull-Honda +0.575

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.823

6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.904

7 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.956

8 George Russell Mercedes +0.993

9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.997

10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda +1.041

Gp Monaco rinnova fino al 2035

Intanto, durante le libere del Gp d’Italia a Monza è arrivata la notizia del prolungamento dell’accordo della F1 con il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, che resterà quindi in calendario almeno fino al 2035. “Una delle gare più longeve di questo sport, presente nel calendario del campionato mondiale di F1 nel 1950, anno inaugurale della stessa, il Gran Premio di Monaco ha regalato nel corso degli anni numerosi momenti memorabili”, si legge nella nota che annuncia il prolungamento.

“Le strade di Monaco risuonano del suono della Formula 1 fin dagli albori di questo sport, quindi sono lieto di annunciare l’estensione di questo fantastico evento fino al 2035”, ha affermato il presidente e Ceo della F1, Stefano Domenicali. “È una gara iconica, amata da tutti i piloti e dagli appassionati, con un’atmosfera unica grazie alla sua location nel Principato più glamour del mondo – ha aggiunto – vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a Sua Altezza Reale Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco, a Michel Boeri, Presidente dell’Automobile Club di Monaco e a tutti coloro che hanno contribuito a garantire il futuro a lungo termine di questa storica partnership”. Per il principe Alberto II di Monaco “il rinnovo del Gran Premio di Monaco fino al 2035 rientra in una tradizione sportiva e storica alla quale il Principato resta profondamente legato. Non posso che accogliere con favore questo rinnovato impegno, che testimonia il nostro successo collettivo, l’eccellenza della nostra collaborazione con la Formula 1 e il posto unico che Monaco occupa nel panorama motoristico internazionale”.